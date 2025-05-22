Почему кометы не исчезают, а маскируются под астероиды

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Вы бы смогли отличить комету от астероида с первого взгляда? Астрономы — тоже не всегда. Всё чаще в глубинах Солнечной системы находят тела, которые внешне ничем не отличаются от астероидов, но хранят кометное прошлое. Как быстро ледяной странник превращается в сухую скалу? Ответ может вас удивить.

Фото: Wikimedia Commons by Nielander, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Комета Понса-Брукса

Когда комета теряет свою душу

Ученые давно наблюдают за астероидом Фаэтон, виновником декабрьского метеорного дождя Геминиды. Этот объект диаметром около пяти километров движется по вытянутой орбите, то подлетая к Солнцу ближе Меркурия, то уходя за орбиту Марса. И хотя на вид он как типичный астероид, всё не так просто.

При приближении к светилу Фаэтон теряет вещество — крошечные частицы пыли и камней, которые сгорают в атмосфере Земли. Причина этого — остаточная сублимация водяного льда, которого сейчас почти не осталось. Но, как считают ученые, когда-то он мог составлять половину массы объекта.

Не он один такой

Фаэтон — лишь один из примеров. В Солнечной системе всё чаще фиксируют объекты, которые хоть и выглядят как астероиды, изредка выбрасывают летучие вещества, как настоящие кометы. Оказывается, под действием солнечного излучения многие кометы не исчезают бесследно, а просто "высыхают", теряя лед и превращаясь в каменные тела.

20 тысяч лет — и комета уходит

Недавнее исследование ученых из Японии и США показало: Фаэтон раньше терял до трёх тонн вещества в секунду. Сейчас — меньше килограмма. То есть настоящей кометой он был совсем недавно — по космическим меркам — около 20 тысяч лет назад.

Так быстро теряют лед короткопериодические кометы, которые не удаляются от Солнца дальше орбиты Марса. А вот комета Чурюмова — Герасименко, хоть и "высохнет" со временем, делает это значительно медленнее.

Почему одним везёт, а другим — нет

Всё решает орбита. Если она круглая и стабильная — как у кометы Эльста — Писарро в Главном поясе, между Марсом и Юпитером — объект может хранить лед миллиарды лет. А вот кентавры вроде Хирона, дрейфующие из Пояса Койпера, не столь удачливы.

Они медленно приближаются к Солнцу, испытывая гравитационные толчки от газовых гигантов. Этот хаотичный путь приводит их либо к изгнанию из Солнечной системы, либо к превращению в кометы, которые вскоре теряют всё своё ледяное богатство.

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

