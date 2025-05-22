В космосе нашли странную плотность — что не так с тёмной материей

До недавнего времени тёмная материя оставалась для учёных почти мистическим явлением. Она не излучает свет, не отражает его и никак не взаимодействует с частицами привычной нам Вселенной — кроме одного: гравитации. Именно благодаря этому свойству учёные и узнали, что она вообще существует. Но теперь, похоже, они наткнулись на кое-что куда более странное.
Система гравитационных линз SDSS J0946+1006 — не просто набор звёзд и газа. Это своеобразная "лупа", искривляющая свет от ещё более дальних объектов. Обычно такие системы создают размазанные изображения или дуги. Но в этом случае появилось почти идеальное кольцо — "кольцо Эйнштейна". Оно позволило точно оценить массу внутри галактики.
Астрономы из Портсмутского университета обнаружили, что тёмная материя в этом объекте собрана в особенно плотное "гало" — намного плотнее, чем предсказывали модели холодной тёмной материи. Такое поведение нарушает базовые законы современной космологии.
Всё указывает на то, что частицы тёмной материи могут не только тянуть друг друга гравитацией, но и взаимодействовать напрямую — буквально "слипаться". Так появилась гипотеза о так называемой самовзаимодействующей или "липкой" тёмной материи. Она формирует компактные ядра в центре галактик, как мокрый песок, а не разлетается, как сухой.
"Профиль плотности темной материи совпал с предсказаниями моделей самовзаимодействующей темной материи", — пояснил руководитель исследования Томас Коллетт.
Если гипотеза о "липкой" тёмной материи подтвердится, придётся пересмотреть стандартную космологическую модель. Возможно, мы ещё очень мало знаем о том, из чего состоит Вселенная. А может, у тёмной материи есть силы, о которых мы пока не догадываемся.
"Раньше мы уже находили галактики с плотными комками тёмной материи. Теперь таких случаев становится всё больше", — отметил астроном Ричард Мейси.
Следующий шаг — наблюдение за другими аномально плотными объектами с помощью телескопа "Джеймс Уэбб". Если плотные гало окажутся не исключением, а правилом, это может означать, что вся наша картина мироздания нуждается в пересборке.
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