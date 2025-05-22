Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жёсткий вердикт: испанский суд признал плату за ручную кладь Ryanair незаконной — что это значит для пассажиров?
Еда против солнца: что съесть, чтобы кожа не сгорела, а сияла
Наш Пушкин: 7 июня театр Модерн представит поэтический спектакль в музее-заповеднике Михайловское в Псковской области
Награда от Бастрыкина: Татьяна Куртукова получила почётную грамоту
Купил, потому что грустно: как эмоции делают нас идеальными клиентами
Забытые счета россиян: как вернуть деньги, о которых вы даже не помните
Соседов раскрыл секрет успеха SHAMAN'а на Интервидении: один фактор станет решающим
На Роза Хутор развивают оздоровительный туризм
Моя собака правша или левша? Проверьте — и узнаете больше, чем на приёме у ветеринара

Таинственные полосы на Марсе оказались не тем, чем их считали десятилетиями

2:44
Наука

Темные полосы на Марсе: загадка, которая оказалась вовсе не "водяной". Они напоминают ручьи и появляются на склонах Красной планеты, когда на ней теплеет. Годы ученые пытались объяснить их происхождение водой, но, похоже, пришли к иному выводу.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Откуда всё началось

Еще в 1970-х годах в рамках миссии NASA "Викинг" ученые заметили на марсианских склонах странные темные линии. Долгое время о них почти забыли, пока студент Луджендра Оджха в XXI веке не обратил внимание, что часть полос появляется только в теплое время года и исчезает с наступлением холодов.

Так родилась теория о жидкой воде: считалось, что полосы — это соленые потоки, возникающие при таянии подповерхностного льда или конденсации влаги.

А если воды там и не было

Но Марс — крайне суровая планета: он холодный, сухой, и условия на его поверхности не способствуют существованию воды в жидком виде. Поэтому с 2020 года часть ученых начала склоняться к более прозаичной версии — сухим пылевым лавинам. По их мнению, потоки пыли сползают по склонам, оголяя темную подповерхностную породу.

Машинное обучение вступает в игру

В новой научной работе, опубликованной в Nature Communications, ученые Валентин Бикель (Бернский университет) и Адомас Валантинас (Брауновский университет) обучили алгоритм машинного обучения искать эти полосы на снимках, сделанных камерой CaSSIS с орбитального аппарата ExoMars.

Результат впечатляет: проанализировано свыше 86 000 изображений, составлена первая глобальная карта с более чем 500 000 уникальных объектов.

Пыль, ветер и метеориты — вот главные виновники

Исследователи сопоставили данные о полосах с климатическими параметрами: температурой, влажностью, ветровой активностью. И выяснили, что образование полос тесно связано с пылевыми вихрями и порывами ветра. Особенно часто они появляются в районах с активной пылевой эрозией и рядом с недавними кратерами.

Учёные предполагают, что метеоритные удары могут вызывать "осыпание" пыли, создавая характерные темные следы.

Почему это важно

Если полосы действительно не имеют водного происхождения, такие регионы можно считать менее уязвимыми для заражения земными микроорганизмами. Это делает их более безопасными для будущих миссий и посадок автоматических станций.

Уточнения

Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы
Домашние животные
Как кошка чувствует себя любимой: важные повседневные сигналы Аудио 
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Садоводство, цветоводство
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Великобритания хочет снизить потолок на российскую нефть Олег Артюков Дыра в укроарсенале. Россия уничтожила сразу четыре пусковые установки РСЗО Himars Дмитрий Плотников Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Съел один — страдает весь самолёт: бортпроводники просят не брать эти продукты
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Последние материалы
Великобритания хочет снизить потолок на российскую нефть
Жёсткий вердикт: испанский суд признал плату за ручную кладь Ryanair незаконной — что это значит для пассажиров?
Еда против солнца: что съесть, чтобы кожа не сгорела, а сияла
Наш Пушкин: 7 июня театр Модерн представит поэтический спектакль в музее-заповеднике Михайловское в Псковской области
Награда от Бастрыкина: Татьяна Куртукова получила почётную грамоту
Купил, потому что грустно: как эмоции делают нас идеальными клиентами
Забытые счета россиян: как вернуть деньги, о которых вы даже не помните
Соседов раскрыл секрет успеха SHAMAN'а на Интервидении: один фактор станет решающим
На Роза Хутор развивают оздоровительный туризм
Моя собака правша или левша? Проверьте — и узнаете больше, чем на приёме у ветеринара
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.