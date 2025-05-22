Таинственные полосы на Марсе оказались не тем, чем их считали десятилетиями

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Темные полосы на Марсе: загадка, которая оказалась вовсе не "водяной". Они напоминают ручьи и появляются на склонах Красной планеты, когда на ней теплеет. Годы ученые пытались объяснить их происхождение водой, но, похоже, пришли к иному выводу.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Откуда всё началось

Еще в 1970-х годах в рамках миссии NASA "Викинг" ученые заметили на марсианских склонах странные темные линии. Долгое время о них почти забыли, пока студент Луджендра Оджха в XXI веке не обратил внимание, что часть полос появляется только в теплое время года и исчезает с наступлением холодов.

Так родилась теория о жидкой воде: считалось, что полосы — это соленые потоки, возникающие при таянии подповерхностного льда или конденсации влаги.

А если воды там и не было

Но Марс — крайне суровая планета: он холодный, сухой, и условия на его поверхности не способствуют существованию воды в жидком виде. Поэтому с 2020 года часть ученых начала склоняться к более прозаичной версии — сухим пылевым лавинам. По их мнению, потоки пыли сползают по склонам, оголяя темную подповерхностную породу.

Машинное обучение вступает в игру

В новой научной работе, опубликованной в Nature Communications, ученые Валентин Бикель (Бернский университет) и Адомас Валантинас (Брауновский университет) обучили алгоритм машинного обучения искать эти полосы на снимках, сделанных камерой CaSSIS с орбитального аппарата ExoMars.

Результат впечатляет: проанализировано свыше 86 000 изображений, составлена первая глобальная карта с более чем 500 000 уникальных объектов.

Пыль, ветер и метеориты — вот главные виновники

Исследователи сопоставили данные о полосах с климатическими параметрами: температурой, влажностью, ветровой активностью. И выяснили, что образование полос тесно связано с пылевыми вихрями и порывами ветра. Особенно часто они появляются в районах с активной пылевой эрозией и рядом с недавними кратерами.

Учёные предполагают, что метеоритные удары могут вызывать "осыпание" пыли, создавая характерные темные следы.

Почему это важно

Если полосы действительно не имеют водного происхождения, такие регионы можно считать менее уязвимыми для заражения земными микроорганизмами. Это делает их более безопасными для будущих миссий и посадок автоматических станций.

Уточнения

Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

