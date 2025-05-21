Терять вес, не теряя мышц — раскрыт секрет похудения учёными из Японии

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи под руководством Хироши Оно из Центра интегративных медицинских наук RIKEN в Японии нашли способ борьбы с ожирением, который, как оказалось, связан с ацетатом и кишечными бактериями.

Фото: https://commons.wikimedia.org by cuboulder, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ученый

В их работе было показано, что добавление ацетата в кишечник помогает уменьшить жировую и печеночную массу как у нормальных мышей, так и у тех, кто страдает ожирением, но только если в кишечнике присутствуют бактерии Bacteroides.

Когда эти условия соблюдены, бактерии способны выводить больше сахара и сжигать жиры для получения энергии. Ожирение, как ты знаешь, — это настоящая глобальная проблема, и оно связано с перееданием сахаром и крахмалистыми продуктами, что повышает риск множества заболеваний.

Клетчатка, поступая в кишечник, ферментируется и выделяет побочные продукты, одним из которых является ацетат. Ученые создали добавку AceCel, которая сочетает ацетат с целлюлозой, чтобы доставить его в нужное место.

В эксперименте с мышами, получавшими AceCel, наблюдалось снижение веса без потери мышечной массы. Эти мыши сжигали больше жира вместо углеводов, что похоже на эффекты низкоуглеводной диеты. Изучив микробиоту, ученые увидели, что у мышей, принимавших AceCel, увеличилось количество бактерий Bacteroides.

Однако, когда тестировали на мышах без бактерий, AceCel не оказал никакого эффекта. Это значит, что для потери веса необходима комбинация ацетата и Bacteroides. Они также заметили, что эта комбинация уменьшает доступный сахар, что способствует сжиганию жиров.

Уточнения

Соли и сложные эфиры уксусной кислоты называются ацета́тами.



