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Гигантскую святящуюся форму жизни увидели из космоса в океане: вот кто там обитает

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Наука

Странное бирюзовое свечение видно из космоса у южных берегов Австралии.

Дно океана
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дно океана

Оно настолько яркое, что его зафиксировали спутники NASA.

Как пишет Daily Galaxy, это "обширная, светящаяся масса морской жизни" на самом деле масштабное цветение биолюминесцентного фитопланктона.

Исследователи не впервые видят необычное свечение в этой части океана. Что-то похожее было заметно и в 2023 году, но новая форма жизни по масштабам в разы превосходит предыдущую.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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