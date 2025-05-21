Гигантскую святящуюся форму жизни увидели из космоса в океане: вот кто там обитает

Странное бирюзовое свечение видно из космоса у южных берегов Австралии.
Оно настолько яркое, что его зафиксировали спутники NASA.
Как пишет Daily Galaxy, это "обширная, светящаяся масса морской жизни" на самом деле масштабное цветение биолюминесцентного фитопланктона.
Исследователи не впервые видят необычное свечение в этой части океана. Что-то похожее было заметно и в 2023 году, но новая форма жизни по масштабам в разы превосходит предыдущую.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.