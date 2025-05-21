Гигантскую святящуюся форму жизни увидели из космоса в океане: вот кто там обитает

0:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Странное бирюзовое свечение видно из космоса у южных берегов Австралии.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дно океана

Оно настолько яркое, что его зафиксировали спутники NASA.

Как пишет Daily Galaxy, это "обширная, светящаяся масса морской жизни" на самом деле масштабное цветение биолюминесцентного фитопланктона.

Исследователи не впервые видят необычное свечение в этой части океана. Что-то похожее было заметно и в 2023 году, но новая форма жизни по масштабам в разы превосходит предыдущую.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

