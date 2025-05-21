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Задержки, обновления и искусственный интеллект: как работает противостояние Samsung и Google

1:56
Наука

Недавние события вокруг противостояния Samsung и Google привлекли внимание, особенно в контексте презентации флагманского смартфона Samsung Galaxy S25.

Samsung Galaxy S4
Фото: Flickr by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Samsung Galaxy S4

На этом мероприятии обе компании подчеркнули свою важную роль в развитии технологий, так как Galaxy S25 использует программное обеспечение Google и искусственный интеллект. Тем не менее, существует значительное различие в темпах обновлений. Samsung часто отстает в предоставлении обновлений Android и ежемесячных патчей безопасности по сравнению с более компактной экосистемой Google Pixel.

Ситуация усугубляется, когда на мировой арене начинает играть более активную роль Китай. В случае, если ведущие производители смартфонов, за исключением Samsung, начнут переходить на альтернативные платформы, такие как Huawei, это может усилить позиции Samsung в экосистеме Android и привлечь больше потребителей к его устройствам.

Кроме того, Google анонсировала, что Samsung выпустит обновление Android 16 этим летом. Тем не менее, пользователи Samsung, похоже, все еще ждут выпуска бета-версии One UI 8, что указывает на задержки относительно графика выпуска. Это вызывает недовольство среди пользователей, ожидающих обновление.

Подводя итог, можно отметить, что Samsung и Google находятся в центре интересного противостояния, которое может изменить расстановку сил на рынке, особенно в свете недавних технологий и нововведений, таких как новое обновление для приложения Samsung Messages, которое переживает своеобразное "возрождение". Сложившаяся ситуация подчеркивает, что несмотря на сотрудничество, конкуренция между гигантами технологий продолжает нарастать, пишет forbes.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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