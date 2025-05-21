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Топ-3 умных часов, которые поднимут вашу спортивную форму на новый уровень

2:16
Наука

Выбор лучших брендов умных часов всегда зависит от личных предпочтений и нужд.

Умные часы Garmin
Фото: https://www.garmin.ru/watches/catalog/instinct/instinct-3-50mm-amoled-black/?ysclid=m7g4x7diyr810796450 by Garmin. Обработка - Назаренко Н., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умные часы Garmin

Одной из популярных моделей стали часы Garmin Forerunner 55, которые идеально подходят для активных людей, стремящихся улучшить свои спортивные результаты. Эти часы поддерживают 17 различных профилей активности, таких как бег, плавание, пилатес и даже дыхательные упражнения. Они предлагают персонализированные тренировки, что особенно полезно для бегунов, готовящихся к соревнованиям, включая полумарафоны. Кроме того, Garmin Forerunner 55 водонепроницаемы до 50 метров и оснащены функцией GPS, а также показателями здоровья. Эти часы совместимы с устройствами на iOS и Android, и их стоимость составляет 149,99 евро.

Также стоит обратить внимание на умные часы Garmin Fenix 7 Pro, соблюдающие военные стандарты и предназначенные для занятия спортом на открытом воздухе. Они способны поддерживать множество видов активностей, таких как бег, велоспорт, плавание, лыжи и гольф. Часы предлагают 1400 тренировок по различным направлениям, включая бодибилдинг и йогу. Особенно впечатляет функция солнечной зарядки, позволяющая автономной работе до 74 дней в режиме доставки. К тому же, на данный момент часы можно приобрести за 669 евро, что на 21% дешевле в магазине i-Run.

Часы Apple Watch с алюминиевым корпусом также являются одним из предпочтительных выборов, сочетая стиль и функциональность, хотя их описание в вашем запросе было прервано. Эти модели, как правило, известны своим стильным дизайном и интеграцией с экосистемой Apple, что делает их популярными среди пользователей iPhone. Все эти модели представляют собой отличный выбор в своей ценовой категории, каждый из них имеет уникальные особенности, которые могут удовлетворить потребности именно вашего образа жизни, пишет 20minutes.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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