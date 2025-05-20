От яда до лекарства: как древний ритуал с лягушкой может изменить мир медицины

3:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Десятилетиями в амазонских лесах ведутся фундаментальные научные исследования.

Фото: Flickr by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Лягушка

Биологи изучают уникальное разнообразие видов, зачастую эндемичных, а этнографы и антропологи — немногочисленные группы людей, сохранившие традиционный уклад жизни вдали от цивилизации.

Объектом изучения этнологов стала, в частности, лягушка Phyllomedusa bicolor, известная также под названием "камбо" (а также "лягушка-обезьяна", "восковая лягушка" и др.), используемая в ритуальных целях.

Для получения секрета, земноводное фиксируется с помощью вытянутых конечностей на твердой поверхности. Такая реакция является ответом на стресс, во время которого железы лягушки выделяют воскообразный секрет. (Важно отметить, что после сбора секрета лягушку отпускают обратно в естественную среду обитания.)

Как выяснилось, головастики способны чувствовать опасность и ускорять процесс превращения во взрослых особей.

Собранный секрет смешивают с водой или слюной, высушивают и формируют небольшие комочки. В рамках "ритуала очищения" вещество наносят на предварительно обожженные участки кожи. Это вызывает сильный жар, учащенное сердцебиение, тошноту и рвоту — своеобразный очистительный процесс, призванный изгнать все болезни.

Изучение состава выделений лягушки другими исследователями позволило обнаружить несколько уникальных биологически активных веществ, потенциально пригодных для создания новых лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бактериальных инфекций и депрессии.

Пептиды, содержащиеся в коже лягушек, такие как дерморфин, включают редкие ᴅ-аминокислоты, повышающие их биологическую активность. Дерморфин — мощный опиоидный пептид, обладающий обезболивающим эффектом, во много раз превосходящим морфин.

Предполагается, что этот пептид эволюционировал (как средство защиты лягушки от хищников) из сложного полипептида-предшественника, покрывающего тело лягушки, в более легкий пептид, проявляющий сильные обезболивающие эффекты. Исходный пептид, состоящий только из ʟ-аминокислот, внезапно содержал одну из аминокислот (аланин) в ᴅ-изомерической форме. Это явление относительно редкое в природе, поскольку подавляющее большинство живых организмов состоит только из ʟ-аминокислот и ᴅ-сахаров.

На определенном этапе эволюции конфигурация определенных аминокислот в белковом секрете лягушки изменилась (вероятно, вследствие энергетической трансформации), случайно образовав простой пептид с ᴅ-аланином. Таким образом, токсичный белок в частично ᴅ-конфигурации оказался эффективным средством защиты лягушек, пишет info.

Уточнения

Ритуа́л — совокупность действий, сопровождающих религиозный акт или выработанный обычаем установленный порядок совершения чего-либо; церемониал.

