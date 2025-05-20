Прорыв Horizon Aircraft из Канады: самолёт с вентиляторами Cavorite X7 определит будущее воздушного транспорта

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Компания Horizon Aircraft из Канады добилась значительного технологического прогресса, успешно протестировав свой гибридный eVTOL-самолет Cavorite X7, способный переходить от вертикального подъема к горизонтальному полету.

Фото: Horizon Aircraft is licensed under Free More info летательный аппарат Cavorite X7

Это беспрецедентное достижение — первый случай, когда летательный аппарат с интегрированными в крылья вентиляторами смог выполнить подобный переход, пишет "Царьград".

Особенностью конструкции Cavorite X7 является наличие 14 вентиляторов, которые открываются для вертикального взлета и закрываются при переходе к горизонтальному полету. Гибридная система питания объединяет аккумуляторные батареи для работы вентиляторов и турбинный двигатель, который приводит в движение винт в хвостовой части и одновременно подзаряжает аккумуляторы в процессе полета. Такое решение представляет особую ценность для служб быстрого реагирования и городской авиации, где скорость играет ключевую роль.

Этот летательный аппарат рассчитан на перевозку до семи человек (шесть пассажиров и пилот), способен развивать максимальную скорость 463 км/ч и преодолевать расстояния до 800 км без дозаправки. Cavorite X7 объединяет в себе преимущества вертолета и самолета, обеспечивая возможность вертикального взлета или взлета с короткой полосы. Разработка этого новаторского проекта ведется с 2021 года.

Уточнения

Вентилятор — механическое устройство для перемещения воздуха или другого газа (воздушный насос) с создаваемым полным напором 15 кПа, при большем создаваемом напоре используется компрессор.



