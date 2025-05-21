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Если этот лёд не устоит — следующее лето Арктики может быть последним

2:48
Наука

На далёком севере Канады, где даже тёплая зима означает -26 °C, команда в пуховиках мчится по льду на снегоходах. Их цель — не исследование или охота. Это попытка остановить глобальное потепление. То, что они делают, кажется безумным, опасным и невероятно амбициозным. Но, возможно, именно в этом безумии есть шанс на спасение.

Белый медведь
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый медведь

Лёд как зеркало — и как последняя защита

Северный Ледовитый океан работает как гигантский отражатель: его лёд возвращает до 90% солнечного света обратно в космос. Но когда лёд тает, его место занимает тёмная вода, которая, наоборот, поглощает тепло. Это запускает порочный круг: таяние — нагрев — ещё больше таяния. За 40 лет многолетний лёд сократился на 40%, и учёные прогнозируют, что уже к 2035 году летом он может исчезнуть совсем. Это приведёт к резкому ускорению глобального потепления.

Проект Real Ice: манифест отчаянной надежды

Ирландец Киан Шервин, основатель компании Real Ice, приехал в Кембридж-Бей, деревню инуитов на острове Виктория, с одной целью — создавать лёд там, где он должен быть, но исчезает. Его команда бурит морской лёд, устанавливает алюминиевые насосы, и с помощью аккумуляторов закачивает солёную воду на поверхность. Вода почти мгновенно превращается в лёд, окрашивая белизну в нереальный голубой оттенок. По словам Шервина, это выглядит как ледяная лава.

Идея проста: если сделать зимний лёд толще, он дольше продержится летом. А если таких насосов будет полмиллиона, можно будет охладить целый миллион квадратных километров — пятую часть оставшегося летом морского льда. Это поможет замедлить таяние и выиграть время, пока человечество переходит на экологичные источники энергии.

Место, где замирает история

Кембридж-Бей — это не просто точка на карте. Это ворота в легендарный Северо-Западный проход, через который британский исследователь Джон Франклин пытался добраться до Азии. Его корабли замёрзли во льдах, команда погибла. Сегодня эти же воды — сцена нового сражения: борьбы за выживание климата.

Безумие или необходимость

Многие учёные скептичны: такие масштабы геоинженерии кажутся невозможными. Но даже при максимальном сокращении выбросов морской лёд может не выжить.

"Сокращений уже недостаточно", — признаёт Шервин.

И если не попробовать сейчас — может быть поздно.

Уточнения

А́рктика — единый физико-географический район Земли, примыкающий к Северному полюсу и включающий окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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