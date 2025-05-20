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Учёные нашли следы ледников в Северном море: что это значит для планеты

2:41
Наука

Группа британских ученых обнаружила на дне Северного моря гигантские следы, оставленные ледником.

Льды на берегу
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Льды на берегу

Новое археологическое открытие британских ученых на дне Северного моря выявило гигантские древние следы колоссальных размеров ледника Анечане, сделанного около 18 000 лет назад. Это открытие не только расширяет наши знания о морской археологии, но и дает представление о будущем Антарктиды.

В течение последнего периода оледенения огромные массы льда покрывали не только Британию и Скандинавию, но и часть Северного моря. То, что сегодня находится под водой, то ли материк, то ли плавучий лед.

Согласно исследованиям, уровень мирового океана был намного ниже, а вслед за морским дном медленно продвигались огромные ледяные горы размером с целые города.

Затем после них остались глубокие следы, на которых были обнаружены сейсморазведочные работы, первоначально проводившиеся с целью поиска нефти и газа.

"Мы обнаружили следы эрозии, которые простирались на многие мили, скрытые под слоями морского ила, образованными глыбами льда шириной до 10 километров", — говорит Джеймс Киркхэм, ученый из Британской антарктической службы.

Сигналы, обнаруженные британской командой, могут служить сравнительной моделью того, что происходит в Антарктиде сегодня.

"Айсберг, оставивший эти следы, они очень похожи на те, которые сегодня откалывают от антарктических ледников шельфович, таких как A68a или A23a", — сказали ученые.

Команда обнаружила, что следы, которые изначально были прямыми и широкими, сузились и изогнулись, что говорит о том, что огромный айсберг на своем пути раскрошился на более мелкие кусочки.

Аналогичная картина наблюдалась в Антарктиде в 2002 году на разрыве континентального шельфа Larsen B, а совсем недавно в 2021 году на разрыве A68a.

"Этот тип эрозии морского дна является четким признаком постепенного распада ледяных массивов, который может повториться с глобальными последствиями", — предупреждают они.

Это подводное археологическое открытие, опубликованное в журнале Nature Communications, предлагает больше, чем просто информацию о прошлом: они служат предупреждениями о будущем.

Если история повторится, таяние льдов в Антарктиде может ускориться, а вместе с ним и повышение уровня моря, пишет bodyguru.

Уточнения

А́йсберг (нем. Eisberg, «ледяная гора») — крупный свободно плавающий кусок льда в океане или море. Как правило, айсберги откалываются от шельфовых ледников. Поскольку плотность льда составляет 920 кг/м³, а плотность морской воды — около 1025 кг/м³, то около 90 % объёма айсберга находится под водой. Следовательно, 10 % объёма айсберга находится над водой.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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