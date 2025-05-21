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2000 лет и ни одной трещины: как римляне создали бетон, который лечит сам себя

2:32
Наука

Римский Пантеон, акведуки в Сеговии, гробница Цецилии Метеллы — всё это не просто древние руины, а живые доказательства того, что римляне умели строить на века. Как же им удалось создать бетон, который не развалился за 100 лет, как многие современные здания, а продолжает стоять спустя два тысячелетия?

Римская империя
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Римская империя

Ответ кроется в уникальной формуле и гениальной интуиции древних строителей.

Главный секрет: вулканическая зола и кусочки извести

Ключевым компонентом римского бетона была пуццолановая зола — вулканический пепел из района Поццуоли. В ней содержались кремнезём и глинозём, которые вступали в реакцию с известью и водой, усиливая прочность и долговечность материала. Сегодня похожую смесь используют для гидравлического цемента, способного затвердевать под водой.

Второй секрет — негашёная известь, добавленная не до, а во время смешивания. Эти известковые включения играли роль встроенного механизма самовосстановления: когда в бетон попадала вода, начиналась реакция, и в трещинах образовывались кристаллы кальцита, которые фактически залечивали повреждения.

Бетон с интеллектом? Почти так

Римляне не просто мешали ингредиенты — они использовали метод горячего смешивания, подогревая смесь на определённой стадии. Это не только ускоряло процесс твердения, но и активировало механизмы самовосстановления. Команда из Массачусетского технологического института доказала это в 2023 году, изучив римский бетон с помощью сканирующего электронного микроскопа.

Римский цемент не был однородным порошком, как наш портландцемент. Он содержал активные включения — настоящие "мины замедленного действия", которые срабатывали только тогда, когда бетон начинал разрушаться.

Римляне — инженеры по воле случая или по гениальности

Современные учёные до сих пор спорят: была ли римская формула результатом долгих экспериментов или счастливой догадкой? Так или иначе, результат впечатляет.

"Этой стене 2000 лет, и она такая же прочная, как в день, когда её залили", — восхищённо говорит историк Кевин Дикус.

И хотя сегодня мы создаём небоскрёбы и мосты из современных сплавов и бетонов, в прочности и самовосстановлении древний римский бетон до сих пор вне конкуренции.

Уточнения

Дре́вний Рим — современное историографическое обозначение римской цивилизации в период от VIII века до н. э. (основание города Рим) до падения Западной Римской империи в V веке, одна из самых развитых цивилизаций древнего мира в Европе, государство античности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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