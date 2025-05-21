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Гонка мегасозвездий: что произойдёт, когда спутников на орбите станет 100 000

2:29
Наука

То, что начиналось как редкое инженерное чудо, сегодня стало повседневностью: над нашими головами вращаются тысячи спутников, и их число растёт с пугающей скоростью. Причём основной прирост обеспечивают так называемые "мегасозвездия" — огромные частные группировки, такие как Starlink от SpaceX.

космический мусор
Фото: http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2017/03/Satellite_break-up by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
космический мусор

Рост за пределами контроля

До 2010-х годов человечество запускало не более сотни спутников в год. Но всё изменилось с приходом частных космических компаний.

По данным на май 2025 года, вокруг планеты вращается около 11 700 активных спутников, и более 60% из них принадлежат Starlink. А общее число спутников, включая "мертвые", превышает 14 900.

"Количество спутников удвоилось за последние пять лет — и это только начало", — говорит астрофизик Джонатан Макдауэлл из Гарвардско-Смитсоновского центра астрофизики.

Куда ведёт гонка за орбиту

По прогнозам, до 2050 года количество спутников может вырасти до 100 000 единиц. И хотя такие системы обеспечивают связь, особенно в отдалённых регионах, их активное развертывание вызывает серьёзные опасения:

  • Космический мусор. Обломки от ракет и спутников могут вызвать эффект Кесслера — цепную реакцию столкновений, делающую орбиту непригодной.
  • Астрономические помехи. Отражённый свет мешает наблюдениям, а радиоизлучение портит работу телескопов.
  • Атмосферное загрязнение. Один запуск ракеты выбрасывает углерода больше, чем 10 авиарейсов.

Металлические осадки. При сгорании спутников в атмосфере выделяются частицы, которые, по мнению учёных, могут нарушить магнитное поле Земли.

"Я не думаю, что полная приостановка запусков решит проблему, но разумная пауза в запуске десятков тысяч аппаратов — уже шаг вперёд", — считает астроном Аарон Боули из Университета Британской Колумбии.

Баланс между пользой и риском

Да, спутники несут ценную инфраструктуру. Но при текущем темпе запусков есть риск, что мы превысим точку невозврата.

Без глобальных норм регулирования развитие частной космонавтики может обернуться катастрофой.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют. Термин был введён Иоганном Кеплером в книге "Новая астрономия" (1609).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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