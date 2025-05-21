Экосистемы на грани: изменение климата запускает катастрофу, которую не остановить

Новое исследование, опубликованное в BioScience, вызывает тревогу: изменение климата уже напрямую влияет на судьбу более чем 3 500 видов животных по всей планете. И это — лишь верхушка айсберга.
До недавнего времени основными факторами утраты биоразнообразия считались изменение среды обитания и чрезмерная эксплуатация ресурсов.
Теперь к ним уверенно добавляется третий — климатический кризис, усиливающий свои позиции.
"Мы стоим на пороге экзистенциального кризиса для диких животных Земли", — подчёркивает профессор экологии Уильям Риппл из Университета штата Орегон, руководивший исследованием.
Исследователи из США и Мексики изучили 70 814 видов животных из 35 классов, основываясь на данных Международного союза охраны природы (МСОП).
Вывод: каждому четвёртому виду из шести ключевых классов, включая паукообразных, сколопендров, кораллов и гидроидных, угрожает климат.
Особенно уязвимы морские беспозвоночные, поскольку они не могут быстро перемещаться и страдают от тепла, которое накапливают океаны.
"Каскадные эффекты от таких потерь затронут круговорот углерода и питательных веществ, а также взаимодействия между видами — хищничество, опыление, паразитизм", — объясняет Риппл.
Более двух третей классов дикой природы до сих пор не охвачены климатической оценкой МСОП.
Те, что были исследованы, составляют лишь 5,5% всех описанных видов. Это значит, что мы даже не знаем всей масштабности грядущих потерь.
"Нам нужна глобальная база данных о массовой гибели животных и ускоренная оценка рисков. Сейчас предпочтение отдается позвоночным, хотя они — менее 6% всех известных видов", — подчеркивает Риппл.
Биоразнообра́зие (биологи́ческое разнообра́зие) — разнообразие жизни во всех её проявлениях, а также показатель сложности биологической системы, разнокачественности её компонентов.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.