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Экосистемы на грани: изменение климата запускает катастрофу, которую не остановить

Наука

Новое исследование, опубликованное в BioScience, вызывает тревогу: изменение климата уже напрямую влияет на судьбу более чем 3 500 видов животных по всей планете. И это — лишь верхушка айсберга.

Земля
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Земля

Не только вырубка и охота

До недавнего времени основными факторами утраты биоразнообразия считались изменение среды обитания и чрезмерная эксплуатация ресурсов.

Теперь к ним уверенно добавляется третий — климатический кризис, усиливающий свои позиции.

"Мы стоим на пороге экзистенциального кризиса для диких животных Земли", — подчёркивает профессор экологии Уильям Риппл из Университета штата Орегон, руководивший исследованием.

Что показал анализ?

Исследователи из США и Мексики изучили 70 814 видов животных из 35 классов, основываясь на данных Международного союза охраны природы (МСОП).

Вывод: каждому четвёртому виду из шести ключевых классов, включая паукообразных, сколопендров, кораллов и гидроидных, угрожает климат.

Особенно уязвимы морские беспозвоночные, поскольку они не могут быстро перемещаться и страдают от тепла, которое накапливают океаны.

Массовая гибель: цифры, от которых холодеет

  • -90% моллюсков вдоль побережья Израиля исчезли из-за потепления вод.
  • В 2021 году жара убила миллиарды прибрежных беспозвоночных в Тихоокеанском регионе.
  • 29% кораллов Великого Барьерного рифа погибли после тепловой волны в 2016 году.
  • 4 миллиона морских окуней умерли у берегов Северной Америки от голода в 2015–2016 годах.
  • Популяция тихоокеанской трески сократилась на 71%.
  • Около 7000 горбатых китов исчезли на фоне океанической аномалии.

"Каскадные эффекты от таких потерь затронут круговорот углерода и питательных веществ, а также взаимодействия между видами — хищничество, опыление, паразитизм", — объясняет Риппл.

Проблема глубже, чем кажется

Более двух третей классов дикой природы до сих пор не охвачены климатической оценкой МСОП.

Те, что были исследованы, составляют лишь 5,5% всех описанных видов. Это значит, что мы даже не знаем всей масштабности грядущих потерь.

"Нам нужна глобальная база данных о массовой гибели животных и ускоренная оценка рисков. Сейчас предпочтение отдается позвоночным, хотя они — менее 6% всех известных видов", — подчеркивает Риппл.

Уточнения

Биоразнообра́зие (биологи́ческое разнообра́зие) — разнообразие жизни во всех её проявлениях, а также показатель сложности биологической системы, разнокачественности её компонентов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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