Космос меняет жизнь: китайская станция раскрыла тайну выживания в открытом космосе

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

На борту китайской космической станции "Тяньгун" ученые обнаружили не просто бактерию — а новую форму жизни, которая адаптировалась к выживанию в экстремальных условиях космоса.

Фото: https://spaceflight.nasa.gov/gallery/images/shuttle/sts-119/html/s119e009662.html by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ космос

Новый штамм с космическими навыками

Микроорганизм, получивший название Niallia tiangongensis в честь станции, был выделен из проб, собранных экипажем миссии "Шэньчжоу-15" в 2023 году.

Эти образцы — обычные мазки, сделанные стерильными салфетками в каютах и позже замороженные для транспортировки на Землю.

Однако то, что показал анализ на Земле, стало неожиданностью. Хотя бактерия генетически близка к Niallia circulans, обитающей в почве и способной вызывать сепсис, новый штамм обзавелся уникальными адаптациями к жизни в условиях микрогравитации и радиации.

Что умеет Niallia tiangongensis?

Исследование, опубликованное 3 марта в International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, подтверждает, что у бактерии:

появились гены, защищающие от окислительного стресса,

активировались механизмы восстановления после радиации,

развилась способность к образованию биоплёнок,

появилась возможность расщеплять желатин, извлекая из него углерод и азот.

Эти функции могут быть крайне полезны для будущих межпланетных миссий.

Опасность или шанс?

Хотя точно неясно, может ли этот штамм представлять угрозу для человека, исследователи подчеркивают важность дальнейшего изучения.

"Понимание особенностей жизнедеятельности микробов во время длительных космических миссий необходимо для сохранения здоровья астронавтов и поддержания функциональности космических аппаратов", — говорится в публикации.

Опыт не первый

Это не единственный случай, когда космос провоцирует эволюционные скачки. Еще в 2018 году на МКС обнаружили четыре новых штамма устойчивых к антибиотикам бактерий, спрятанных в туалетных отсеках станции.

Каждое подобное открытие поднимает вопрос: может ли жизнь вне Земли быть не вопросом времени, а вопросом уже состоявшегося факта

Уточнения

"Тяньгу́н" (кит 天宫, Небесный дворец) — пилотируемая многомодульная орбитальная станция КНР, летающая по низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 км над поверхностью Земли.

