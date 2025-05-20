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Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае

2:00
Наука

Глава Росгидромета Роман Вильфанд предупредил о серьёзной погодной аномалии: во второй половине мая на значительной части территории России ожидается резкое похолодание и заморозки.

Весенние заморозки
Фото: commons.wikimedia.org by Санчит Махарджан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Весенние заморозки

Прогнозируемое падение температуры ниже нуля угрожает урожаю и может нанести серьёзный ущерб сельскому хозяйству.

Арктический воздух уже начал распространяться на большую часть страны. По данным синоптиков, в пяти федеральных округах температура в ночные часы может опуститься до -5 градусов, что чревато гибелью растений на ранних стадиях роста. Особенно тревожная ситуация в Центральной России, где заморозки могут ударить по садоводческим хозяйствам.

В Сибири также прогнозируется серьёзное похолодание. В Новосибирской, Омской, Томской областях, а также в Красноярском крае и Хакасии ожидаются ночные температуры от -2 до +5 градусов, днём — не выше +12. Первые заморозки начнутся уже с 12 мая.

Не менее тревожная ситуация складывается в Крыму, где ночные температуры могут опускаться до -2 градусов. Это создаёт угрозу для виноградников, фруктовых садов и молодых посадок, особенно в прибрежных и предгорных районах.

Фермеры уже принимают меры по защите растений: укрывают посевы, используют дымовые шашки, ночной полив и плёнки. Однако эти методы не всегда эффективны при длительных и интенсивных заморозках. Прогнозы вызвали настоящую тревогу в аграрном секторе и среди садоводов-любителей.

Эксперты не исключают, что заморозки могут привести к росту цен на продукты питания, нехватке отдельных культур и финансовым потерям в сельхозотрасли. В некоторых регионах возможны чрезвычайные меры — вплоть до официального объявления ЧС.

Уточнения

Роман Менделевич Вильфанд (род. 13 июня 1948, Киев, УССР, СССР) — советский и российский метеоролог, почётный профессор МГУ, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации (2003). Директор «Гидрометцентра России» (2001—2018), научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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