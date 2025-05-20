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Птичий грипп грозит кошкам: смертность до 90%! Что нужно знать владельцам

2:04
Наука

Птичий грипп H5N1, долгое время считавшийся угрозой в основном для птиц, становится смертельно опасным и для домашних кошек.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

По данным нового глобального обзора, проведённого учёными Мэрилендского университета, смертность среди инфицированных кошек составляет до 90%. Эксперты предупреждают: вирус может мутировать и начать передаваться человеку.

В рамках исследования проанализировано 607 случаев заболевания кошек, из которых 302 закончились летально. Вирус чаще всего передаётся через поедание заражённых птиц или контакт с инфицированным кормом, а также может распространяться через других млекопитающих.

Симптомы включают острый энцефалит, неврологические расстройства и быстрое ухудшение состояния.

Хотя для людей птичий грипп пока менее смертоносен, статистика внушает тревогу: около 50% заболевших погибают. В США с 2022 по 2025 год зафиксировано 66 случаев заражения, один из которых закончился летальным исходом.

Учитывая близкий контакт между людьми и домашними животными, вирус может получить новые пути передачи.

Особую обеспокоенность вызывает возможность распространения вируса в приютах для животных, где высокая концентрация кошек создаёт идеальные условия для вспышек.

Учёные планируют дальнейшие исследования среди кошек из групп риска, чтобы лучше понять масштабы угрозы и выработать механизмы профилактики.

В условиях растущего числа межвидовых переходов вируса, специалисты призывают владельцев кошек быть особенно внимательными к питанию и поведению животных, избегать контакта с дикими птицами и при первых признаках болезни обращаться к ветеринарам.

Главная цель научного сообщества сейчас — предотвратить возможную эпидемию, которая может затронуть не только животных, но и людей.

Уточнения

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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