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Новый эталон меняет всё: как Россия ускорит зарядку авто

2:26
Наука

Россия готовится к настоящему скачку в развитии электротранспорта. Уже к 2030 году по всей стране должно появиться несколько десятков тысяч быстрых и сверхбыстрых зарядных станций постоянного тока. Но как обеспечить их точную и надежную работу?

Tesla на зарядке
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla на зарядке

Новый эталон тока: что это и зачем

Всё просто — без точного измерения энергии невозможно говорить о качественной зарядке. Именно поэтому в России создают исходный эталон единицы мощности постоянного тока. Этот прибор станет основой для поверки и контроля всех зарядных станций, в том числе самых современных — сверхбыстрых.

В Росстандарте объясняют:

"Создаётся фундамент единой метрологической базы, необходимый для поверки всех типов зарядных станций… Это ускорит внедрение электротранспорта в РФ".

Что даст новый эталон

  • Повышение точности измерений ампера, вольта, ватта.
  • Надёжная поверка оборудования.
  • Контроль качества услуг зарядки.
  • Защита прав потребителей.

Эталон станет важным элементом метрологической инфраструктуры — как для производителей оборудования, так и для пользователей электромобилей.

Электромобили под контролем

Сегодня зарядка авто — это уже не просто техпроцесс, а полноценная торговая операция. А значит, важно точно измерить объём и качество получаемой энергии.

"Метрологическое обеспечение является обязательным для развития этого направления транспортной отрасли", — подчёркивают в ведомстве.

Испытания стартуют уже летом

В этом году ВНИИ метрологии им. Менделеева начнёт испытания мобильных эталонных приборов. Их можно будет использовать для:

  • Инспекций и поверки станций.
  • Испытаний оборудования.
  • Контроля качества на месте.

Такие приборы позволят быстро проверять станции, не везя их на стационарные испытания, — удобно как для владельцев зарядных устройств, так и для надзорных органов.

Где покажут новое оборудование

Макет устройства высшей точности представят на международном форуме "Метрология без границ", который открывается в Москве. Это станет первым шагом к созданию высокотехнологичной сети зарядной инфраструктуры нового поколения.

Уточнения

Электротранспорт - вид транспорта, использующий в качестве источника энергии электричество, а в приводе используется тяговый электродвигатель. Его основными преимуществами перед транспортом с двигателями внешнего или внутреннего сгорания являются более высокая эффективность и экологичность.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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