Новый эталон меняет всё: как Россия ускорит зарядку авто

Россия готовится к настоящему скачку в развитии электротранспорта. Уже к 2030 году по всей стране должно появиться несколько десятков тысяч быстрых и сверхбыстрых зарядных станций постоянного тока. Но как обеспечить их точную и надежную работу?
Всё просто — без точного измерения энергии невозможно говорить о качественной зарядке. Именно поэтому в России создают исходный эталон единицы мощности постоянного тока. Этот прибор станет основой для поверки и контроля всех зарядных станций, в том числе самых современных — сверхбыстрых.
В Росстандарте объясняют:
"Создаётся фундамент единой метрологической базы, необходимый для поверки всех типов зарядных станций… Это ускорит внедрение электротранспорта в РФ".
Эталон станет важным элементом метрологической инфраструктуры — как для производителей оборудования, так и для пользователей электромобилей.
Сегодня зарядка авто — это уже не просто техпроцесс, а полноценная торговая операция. А значит, важно точно измерить объём и качество получаемой энергии.
"Метрологическое обеспечение является обязательным для развития этого направления транспортной отрасли", — подчёркивают в ведомстве.
В этом году ВНИИ метрологии им. Менделеева начнёт испытания мобильных эталонных приборов. Их можно будет использовать для:
Такие приборы позволят быстро проверять станции, не везя их на стационарные испытания, — удобно как для владельцев зарядных устройств, так и для надзорных органов.
Макет устройства высшей точности представят на международном форуме "Метрология без границ", который открывается в Москве. Это станет первым шагом к созданию высокотехнологичной сети зарядной инфраструктуры нового поколения.
Электротранспорт - вид транспорта, использующий в качестве источника энергии электричество, а в приводе используется тяговый электродвигатель. Его основными преимуществами перед транспортом с двигателями внешнего или внутреннего сгорания являются более высокая эффективность и экологичность.
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