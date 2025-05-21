Новый эталон меняет всё: как Россия ускорит зарядку авто

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Россия готовится к настоящему скачку в развитии электротранспорта. Уже к 2030 году по всей стране должно появиться несколько десятков тысяч быстрых и сверхбыстрых зарядных станций постоянного тока. Но как обеспечить их точную и надежную работу?

Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla на зарядке

Новый эталон тока: что это и зачем

Всё просто — без точного измерения энергии невозможно говорить о качественной зарядке. Именно поэтому в России создают исходный эталон единицы мощности постоянного тока. Этот прибор станет основой для поверки и контроля всех зарядных станций, в том числе самых современных — сверхбыстрых.

В Росстандарте объясняют:

"Создаётся фундамент единой метрологической базы, необходимый для поверки всех типов зарядных станций… Это ускорит внедрение электротранспорта в РФ".

Что даст новый эталон

Повышение точности измерений ампера, вольта, ватта.

Надёжная поверка оборудования.

Контроль качества услуг зарядки.

Защита прав потребителей.

Эталон станет важным элементом метрологической инфраструктуры — как для производителей оборудования, так и для пользователей электромобилей.

Электромобили под контролем

Сегодня зарядка авто — это уже не просто техпроцесс, а полноценная торговая операция. А значит, важно точно измерить объём и качество получаемой энергии.

"Метрологическое обеспечение является обязательным для развития этого направления транспортной отрасли", — подчёркивают в ведомстве.

Испытания стартуют уже летом

В этом году ВНИИ метрологии им. Менделеева начнёт испытания мобильных эталонных приборов. Их можно будет использовать для:

Инспекций и поверки станций.

Испытаний оборудования.

Контроля качества на месте.

Такие приборы позволят быстро проверять станции, не везя их на стационарные испытания, — удобно как для владельцев зарядных устройств, так и для надзорных органов.

Где покажут новое оборудование

Макет устройства высшей точности представят на международном форуме "Метрология без границ", который открывается в Москве. Это станет первым шагом к созданию высокотехнологичной сети зарядной инфраструктуры нового поколения.

Уточнения

Электротранспорт - вид транспорта, использующий в качестве источника энергии электричество, а в приводе используется тяговый электродвигатель. Его основными преимуществами перед транспортом с двигателями внешнего или внутреннего сгорания являются более высокая эффективность и экологичность.

