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Биотопливо против выбросов: зачем в самолётах начнут использовать отходы

3:09
Наука

Что если керосин станет "зелёным"? В Новосибирском государственном университете придумали, как упростить переход на более экологичное авиационное топливо без колоссальных затрат. Речь идёт о технологии, которая уже сейчас может изменить подход к сертификации топлива и помочь России в международной программе по сокращению выбросов CO₂.

Самолёт в небе
Фото: Flickr by Papas Dos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Самолёт в небе

Почему это важно

С 2025 года рейсы, отправляющиеся из стран ЕС, обязаны использовать как минимум 2% биотоплива (SAF — Sustainable Aviation Fuel). К 2050 году эта цифра должна вырасти до 63%. Программа CORSIA, запущенная ICAO, обязывает авиакомпании компенсировать рост выбросов углекислого газа, ориентируясь на уровень 2020 года.

Россия собирается принять участие в программе, а значит, и отечественные авиакомпании должны будут подстраиваться под новые правила. Здесь и вступает в игру разработка учёных НГУ.

В чём суть открытия

Исследователи провели анализ четырёх образцов SAF в Центре коллективного пользования "Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ". И впервые в России применили метод ускорительной масс-спектрометрии (УМС) для определения доли биоуглерода — ключевого показателя при сертификации топлива.

"Полученные результаты показали, что метод ускорительной масс-спектрометрии может стать рутинным методом анализа биоуглерода в авиационном топливе SAF", — сообщили в пресс-службе НГУ.

Что такое SAF и почему это топливо важно

Устойчивое авиационное топливо состоит из обычного керосина и добавок, полученных из биомассы: растительных масел, животных жиров, древесных отходов и даже микроводорослей. Чтобы топливо считалось "зелёным", оно должно содержать определённую долю биоуглерода — отсюда необходимость в точном анализе его содержания.

Технология, которой не страшны сложные условия

Руководитель лаборатории Екатерина Пархомчук пояснила: высокая концентрация серы и азота в топливе разрушает обычные измерительные приборы. Чтобы справиться с этим, в НГУ разработали уникальный аппарат, устойчивый к таким нагрузкам.

"Предложенная нами технология за счёт уже имеющейся инфраструктуры позволит в короткий срок совершить переход на выработку авиационного биотоплива со сниженным углеродным следом без значительных капиталовложений", — заявил один из авторов, Михаил Ершов.

Потенциал России

Россия — один из крупнейших производителей авиакеросина и располагает обширной сырьевой базой для получения биокомпонентов. Однако внедрение SAF требует строгой сертификации, а значит, нужен надёжный и повторяемый способ анализа.

Новый метод НГУ может стать именно тем инструментом, который позволит стране быстро адаптироваться к требованиям "зелёного" неба.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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