Сильный выброс на Солнце: угрожает ли он нашей планете

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

В понедельник, 19 мая, в 11:21 по московскому времени на Солнце зафиксирована вспышка класса M3.2. Продлилась она 13 минут и, несмотря на свою силу, угрозы для Земли не представляет. Это подтверждается сообщением Института прикладной геофизики и данными Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Фото: NASA by Goddard Space Flight Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пятна на Солнце

Почему это важно — и почему не стоит паниковать

Солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Каждая последующая буква обозначает десятикратное увеличение интенсивности. Класс М считается сильным, но всё же не самым экстремальным. Самые мощные — это вспышки класса X.

Где произошла вспышка и к чему это приводит

На этот раз активная область расположена на краю солнечного диска. А значит, даже при мощной вспышке эффект на Землю будет минимален. Как объясняют специалисты:

"По воздействию на Землю прогноз отрицательный — как и прошлый раз, активность разгорается на самом краю Солнца, откуда добраться до Земли способен лишь супер-выброс".

А если бы вспышка была опасной

Иногда вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Если такое облако достигает Земли, оно может спровоцировать магнитную бурю, что влияет на работу спутников, GPS и даже электросети. Однако в этом случае, по мнению учёных, всё спокойно:

"Шансов, что активная область (пока невидимая с Земли) доживёт до второй половины недели, когда сможет цеплять Землю обычными событиями, пока очень немного".

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы. Вокруг Солнца обращаются другие объекты этой системы: планеты и их спутники, карликовые планеты и их спутники, астероиды, метеороиды, кометы и космическая пыль.

