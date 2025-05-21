Огонь и гром вместо капкана: чем теперь отпугивают медведей

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Что делать, если на вашем пути — медведь? Или вы идёте по глухой тайге, где каждое потрескивание в кустах заставляет сердце биться чаще? В России появился способ держать диких животных на безопасном расстоянии — и не причинять им вреда.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бурый медведь

Инновация из Иркутска

Исследователи Иркутского национального исследовательского технического университета предложили необычное решение — устройство, которое отпугивает животных сочетанием огня и звука. Оно уже запатентовано и готово к внедрению в практику.

"Предлагаемое изобретение относится к экологии в области средств защиты от диких животных… В решении проблемы защиты человека определённую нишу занимает спрос на не травмирующие способы…" — указано в патенте.

Безопасность без жестокости

Принцип работы прибора прост, но эффективен: он выпускает направленный выброс пламени и издаёт громкий звук. Это вызывает у животного безусловный рефлекс бегства — без боли и стресса. Главное отличие от баллончиков и ультразвуковых "свистков" — не нужно целиться. Достаточно направить устройство в сторону зверя.

Как это устроено

Конструкция включает:

Ёмкость с горючим газом.

Накопительную камеру.

Пьезоэлемент для искры.

Раструб с резонатором, усиливающий звук.

На выходе — пугающий, но не опасный для природы эффект.

Где пригодится

Изобретение предназначено для:

Туристов в дикой местности.

Геологических экспедиций.

Жителей регионов с высокой активностью диких животных.

Сборщиков ягод и грибов в тайге.

Прибор эффективен на расстоянии до 3 метров, а его ресурс позволяет использовать его многократно без частой перезарядки.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

