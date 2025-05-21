Огонь и гром вместо капкана: чем теперь отпугивают медведей

Что делать, если на вашем пути — медведь? Или вы идёте по глухой тайге, где каждое потрескивание в кустах заставляет сердце биться чаще? В России появился способ держать диких животных на безопасном расстоянии — и не причинять им вреда.
Исследователи Иркутского национального исследовательского технического университета предложили необычное решение — устройство, которое отпугивает животных сочетанием огня и звука. Оно уже запатентовано и готово к внедрению в практику.
"Предлагаемое изобретение относится к экологии в области средств защиты от диких животных… В решении проблемы защиты человека определённую нишу занимает спрос на не травмирующие способы…" — указано в патенте.
Принцип работы прибора прост, но эффективен: он выпускает направленный выброс пламени и издаёт громкий звук. Это вызывает у животного безусловный рефлекс бегства — без боли и стресса. Главное отличие от баллончиков и ультразвуковых "свистков" — не нужно целиться. Достаточно направить устройство в сторону зверя.
Конструкция включает:
На выходе — пугающий, но не опасный для природы эффект.
Изобретение предназначено для:
Прибор эффективен на расстоянии до 3 метров, а его ресурс позволяет использовать его многократно без частой перезарядки.
Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.