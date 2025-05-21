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В Томске придумали, как заменить металл в хирургии и авиации

1:59
Наука

В Томском госуниверситете появился уникальный центр, где создают полимеры, способные совершить технологический прорыв. Новое подразделение работает с полимерами, выдерживающими экстремальные температуры и нагрузки — от авиации до медицины.

Молекула
Фото: commons.wikimedia.org by Bin im Garten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Молекула

Что умеет суперпластик

Созданный на базе ТГУ Центр исследования компаундов фокусируется на двух ключевых направлениях:

  • Биоразлагаемые материалы — продолжение совместных исследований химического факультета, Института химии твёрдого тела и СибАгро.
  • Инженерные пластики — так называемые суперпластики, устойчивые к высоким нагрузкам, агрессивной химии и экстремальным температурам. Они легко заменяют металл, при этом оставаясь гибкими, лёгкими и многофункциональными.

Где пригодятся эти материалы

Сфера применения впечатляет:

  • Авиа- и машиностроение.
  • Реконструктивная хирургия.
  • Стоматология и челюстно-лицевая хирургия.

Из отечественных компаундов можно изготавливать:

  • Импланты для черепа.
  • Кейджи для межпозвоночных дисков.

Их использование удешевит высокотехнологичные операции, сделав их доступнее.

Технологии, готовые к масштабированию

"Центр оснащён установками, на которых можно производить не только лабораторные образцы, но и масштабированные партии, соответствующие объемам малотоннажной химии", — рассказывает Владимир Ботвин, директор Центра.

Это значит, что новые материалы можно быстро адаптировать под нужды промышленности — и внедрять в массовое производство.

Инвестиции в будущее

Оборудование центра обошлось в 80 миллионов рублей. Оно позволяет работать с любыми полимерами в широком температурном диапазоне. Это открывает путь к новым технологическим решениям — от экопластика до материалов для космоса.

Уточнения

Полиме́ры (от греч. πολύ "много" + μέρος "часть") — вещества, состоящие из "мономерных звеньев", соединённых в длинные макромолекулы химическими связями. Полимерами могут быть неорганические и органические, аморфные и кристаллические вещества.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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