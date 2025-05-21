В Томске придумали, как заменить металл в хирургии и авиации

В Томском госуниверситете появился уникальный центр, где создают полимеры, способные совершить технологический прорыв. Новое подразделение работает с полимерами, выдерживающими экстремальные температуры и нагрузки — от авиации до медицины.
Созданный на базе ТГУ Центр исследования компаундов фокусируется на двух ключевых направлениях:
Сфера применения впечатляет:
Из отечественных компаундов можно изготавливать:
Их использование удешевит высокотехнологичные операции, сделав их доступнее.
"Центр оснащён установками, на которых можно производить не только лабораторные образцы, но и масштабированные партии, соответствующие объемам малотоннажной химии", — рассказывает Владимир Ботвин, директор Центра.
Это значит, что новые материалы можно быстро адаптировать под нужды промышленности — и внедрять в массовое производство.
Оборудование центра обошлось в 80 миллионов рублей. Оно позволяет работать с любыми полимерами в широком температурном диапазоне. Это открывает путь к новым технологическим решениям — от экопластика до материалов для космоса.
Полиме́ры (от греч. πολύ "много" + μέρος "часть") — вещества, состоящие из "мономерных звеньев", соединённых в длинные макромолекулы химическими связями. Полимерами могут быть неорганические и органические, аморфные и кристаллические вещества.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.