Хромосомный секрет: почему мужчины обгоняют женщин в росте

Мужчины в среднем на 13 см выше женщин. Мы давно привыкли к этому факту, но что, если причина кроется не в образе жизни и питании, а в скрытом механизме внутри наших клеток?

Генетическая разгадка

Американские учёные провели масштабное исследование, анализируя геномы почти миллиона человек. И нашли виновника — ген SHOX. Он есть как у мужчин, так и у женщин, но проявляет себя по-разному в зависимости от пола. Именно эти различия, как показали расчёты, объясняют около 23% разницы в росте между мужчинами и женщинами.

"Мы обнаружили в рамках анализа генома из трёх крупных биобанков, что около 22,6% этих различий обусловлены сниженной активностью одной из двух копий гена SHOX у женщин", — говорится в исследовании.

Уникальные хромосомные случаи

Исследование проводилось на основе данных из трёх крупнейших биобанков — UK BioBank, MyCode и All of Us. Особую ценность внесли 1200 участников с нестандартным набором половых хромосом.

В выборку вошли:

Носители синдрома Клайнфельтера (две Х и одна Y-хромосома).

Мужчины с синдромом Джейкобса (одна Х и две Y-хромосомы).

Женщины с одной или тремя Х-хромосомами.

Эти генетические "исключения" помогли понять, как лишняя Х или Y влияет на рост.

Хромосомы и рост

Оказалось, что каждая дополнительная X- или Y-хромосома добавляет человеку роста. Но Y делает это заметно сильнее: на целых 3 см больше, чем X.

SHOX — ген, который отвечает за регуляцию роста, ведёт себя особенно активно именно в Y-хромосоме. А вот в одной из двух женских X-хромосом он "приглушён", что и становится причиной разницы.

Впереди — новые открытия

Исследование не только объяснило одну из самых очевидных анатомических отличий между полами, но и открыло путь к пониманию других генетических различий. Генетики надеются, что дальше смогут раскрыть и другие "архитекторы тела", влияющие на форму и строение организма в зависимости от пола.

