Возвращение к истокам: рак оказался древней программой, а не сбоем организма

Почему клетки человека вдруг "вспоминают" своё далёкое прошлое и начинают вести себя, как одноклеточные организмы? Учёные Института цитологии РАН уверены: механизм возникновения рака заложен в нас самими миллионами лет эволюции.
Считалось, что главная причина онкологии — дедифференцировка клеток: когда зрелые клетки теряют свои функции и возвращаются к более примитивному состоянию. Однако новое исследование добавляет к этому ещё один фактор — активацию древних генов.
"Мы впервые показали, что рак запускается не только из-за потери специализированных функций, но и благодаря механизму, унаследованному от далёких одноклеточных предков. Это атавистический возврат клетки к состоянию одноклеточности", — рассказал Александр Виноградов, руководитель группы биоинформатического анализа ИНЦ РАН.
В норме в организме присутствуют стволовые клетки — универсальные "заготовки", способные превращаться в любые типы клеток. При регенерации может происходить обратный процесс — дедифференцировка, и если он выходит из-под контроля, запускается онкогенез.
Однако учёные из ИНЦ РАН выяснили, что рак — это не просто сбой. Это "включение" древней программы, характерной для одноклеточных существ, где каждая клетка борется за себя, игнорируя интересы организма.
Ещё в XX веке высказывалась гипотеза, что опухоли могут быть результатом возвращения к чертам предковых организмов. Но доказать это экспериментально было сложно. Команда российских учёных справилась, сопоставив генные сигнатуры — уникальные отпечатки активности генов, присущие разным типам клеток.
Оказалось, что филогенетическая сигнатура, отражающая активность древних, одноклеточных генов, точнее предсказывает рак, чем сигнатура дедифференцировки.
"Это исследование показывает: рак — это не просто потеря функций, а возврат к одноклеточному образу жизни. Мы надеемся, что анализ экспрессии этих сигнатур поможет в ранней диагностике и даже в терапии", — подчеркнула Ольга Анацкая, ведущий научный сотрудник группы биоинформатического анализа.
Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio - "развёртывание") — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.
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