Возвращение к истокам: рак оказался древней программой, а не сбоем организма

2:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Почему клетки человека вдруг "вспоминают" своё далёкое прошлое и начинают вести себя, как одноклеточные организмы? Учёные Института цитологии РАН уверены: механизм возникновения рака заложен в нас самими миллионами лет эволюции.

Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раковые клетки

Что на самом деле запускает рак

Считалось, что главная причина онкологии — дедифференцировка клеток: когда зрелые клетки теряют свои функции и возвращаются к более примитивному состоянию. Однако новое исследование добавляет к этому ещё один фактор — активацию древних генов.

"Мы впервые показали, что рак запускается не только из-за потери специализированных функций, но и благодаря механизму, унаследованному от далёких одноклеточных предков. Это атавистический возврат клетки к состоянию одноклеточности", — рассказал Александр Виноградов, руководитель группы биоинформатического анализа ИНЦ РАН.

Как это работает

В норме в организме присутствуют стволовые клетки — универсальные "заготовки", способные превращаться в любые типы клеток. При регенерации может происходить обратный процесс — дедифференцировка, и если он выходит из-под контроля, запускается онкогенез.

Однако учёные из ИНЦ РАН выяснили, что рак — это не просто сбой. Это "включение" древней программы, характерной для одноклеточных существ, где каждая клетка борется за себя, игнорируя интересы организма.

Почему это открытие важно

Ещё в XX веке высказывалась гипотеза, что опухоли могут быть результатом возвращения к чертам предковых организмов. Но доказать это экспериментально было сложно. Команда российских учёных справилась, сопоставив генные сигнатуры — уникальные отпечатки активности генов, присущие разным типам клеток.

Оказалось, что филогенетическая сигнатура, отражающая активность древних, одноклеточных генов, точнее предсказывает рак, чем сигнатура дедифференцировки.

Перспективы применения

"Это исследование показывает: рак — это не просто потеря функций, а возврат к одноклеточному образу жизни. Мы надеемся, что анализ экспрессии этих сигнатур поможет в ранней диагностике и даже в терапии", — подчеркнула Ольга Анацкая, ведущий научный сотрудник группы биоинформатического анализа.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio - "развёртывание") — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

