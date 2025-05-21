Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кураторы из тени: ФСБ поймала вербовщика украинских диверсантов на российской земле
Симаррон-Каньон — маленький, но мощный: почему стоит посетить этот уникальный парк в Нью-Мексико
Айсберг размером с город: дно Северного моря хранит ледниковые шрамы
Алкоголь накрыл Россию: топ-3 региона, где пьют больше всех
В речной рыбе завелось кое-что неприятное: проверьте свой ужин
Космическая оборона: Америка построила защиту, которую никто не сломит
Глюки, штрафы и SMS — в прошлое: новая система парковки предлагает совсем другую игру
Полина Гагарина в центре романтических слухов: таинственный мужчина на презентации Агутина
Затаились в фасаде: что делать, если под крышей поселилась колония ос

Возвращение к истокам: рак оказался древней программой, а не сбоем организма

2:27
Наука

Почему клетки человека вдруг "вспоминают" своё далёкое прошлое и начинают вести себя, как одноклеточные организмы? Учёные Института цитологии РАН уверены: механизм возникновения рака заложен в нас самими миллионами лет эволюции.

Раковые клетки
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Раковые клетки

Что на самом деле запускает рак

Считалось, что главная причина онкологии — дедифференцировка клеток: когда зрелые клетки теряют свои функции и возвращаются к более примитивному состоянию. Однако новое исследование добавляет к этому ещё один фактор — активацию древних генов.

"Мы впервые показали, что рак запускается не только из-за потери специализированных функций, но и благодаря механизму, унаследованному от далёких одноклеточных предков. Это атавистический возврат клетки к состоянию одноклеточности", — рассказал Александр Виноградов, руководитель группы биоинформатического анализа ИНЦ РАН.

Как это работает

В норме в организме присутствуют стволовые клетки — универсальные "заготовки", способные превращаться в любые типы клеток. При регенерации может происходить обратный процесс — дедифференцировка, и если он выходит из-под контроля, запускается онкогенез.

Однако учёные из ИНЦ РАН выяснили, что рак — это не просто сбой. Это "включение" древней программы, характерной для одноклеточных существ, где каждая клетка борется за себя, игнорируя интересы организма.

Почему это открытие важно

Ещё в XX веке высказывалась гипотеза, что опухоли могут быть результатом возвращения к чертам предковых организмов. Но доказать это экспериментально было сложно. Команда российских учёных справилась, сопоставив генные сигнатуры — уникальные отпечатки активности генов, присущие разным типам клеток.

Оказалось, что филогенетическая сигнатура, отражающая активность древних, одноклеточных генов, точнее предсказывает рак, чем сигнатура дедифференцировки.

Перспективы применения

"Это исследование показывает: рак — это не просто потеря функций, а возврат к одноклеточному образу жизни. Мы надеемся, что анализ экспрессии этих сигнатур поможет в ранней диагностике и даже в терапии", — подчеркнула Ольга Анацкая, ведущий научный сотрудник группы биоинформатического анализа.

Уточнения

Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio - "развёртывание") — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Новости спорта
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание Аудио 
Кнопка в каждом автомобиле, о которой забывают: как 500 рублей утекают в никуда
Авто
Кнопка в каждом автомобиле, о которой забывают: как 500 рублей утекают в никуда Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Последние материалы
Космическая оборона: Америка построила защиту, которую никто не сломит
Князь Невский против аферистов: коллекция стоимостью в небоскрёб ушла в никуда
Марс потрясён — буквально: как сейсмология помогла найти воду
Почему в квартире быстро скапливается пыль — и как с этим бороться
Возвращение к истокам: рак оказался древней программой, а не сбоем организма
Небо для трезвых: Россия вводит европейские стандарты контроля алкоголя на борту
Макияж, который не подведёт в самую важную ночь — инструкция без истерик
ИИ наступает: профессии, которые он не сможет заменить
"Цена нашей жизни": видео с военного кладбища в Чернигове потрясло сеть
Десант в ночи: КНР отрабатывает вариант силового возвращения Тайваня
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.