Вычисления без границ: в РФ запустили систему нового поколения

Что, если бы вычислительные ресурсы были доступны всегда и везде — вне зависимости от страны, сервера или времени суток? Российские учёные уже приближают этот момент.
Специалисты из Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ им. М. В. Ломоносова представили инновационную модель распределённой вычислительной инфраструктуры. Её основа — машинное обучение и мультиагентные системы, которые оптимизируют потоки данных и равномерно распределяют нагрузку между разными дата-центрами.
Разработка получила название Network Powered by Computing (NPC). Она объединяет вычислительные ресурсы, находящиеся в разных точках мира, в единую цифровую экосистему. Благодаря этому подходу можно создавать глобальные распределённые вычислительные системы, устойчивые к сбоям и способные работать с самыми сложными задачами.
Новая архитектура особенно актуальна для направлений, где требуются сверхмощные вычисления:
"Решение открывает новые горизонты для развития высокопроизводительных вычислений и облачных технологий. NPC позволяет интегрировать ресурсы, независимо от их физического расположения”, — заявили в пресс-службе МГУ.
Системы, построенные по принципам NPC, могут:
Главное преимущество — гибкость. Пользователь может получить доступ к вычислительной мощности "по запросу", без необходимости подключения к конкретному серверу или ЦОДу. Это меняет саму логику работы с данными и ресурсами.
"Теперь ресурсы доступны в любом месте и в любое время, без привязки к географии. Это и есть подлинная глобальная связность”, — отмечают авторы проекта.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.