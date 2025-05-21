Вычисления без границ: в РФ запустили систему нового поколения

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука

Что, если бы вычислительные ресурсы были доступны всегда и везде — вне зависимости от страны, сервера или времени суток? Российские учёные уже приближают этот момент.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек и искуственный интеллект

Специалисты из Междисциплинарной научно-образовательной школы МГУ им. М. В. Ломоносова представили инновационную модель распределённой вычислительной инфраструктуры. Её основа — машинное обучение и мультиагентные системы, которые оптимизируют потоки данных и равномерно распределяют нагрузку между разными дата-центрами.

Что такое NPC и как это работает

Разработка получила название Network Powered by Computing (NPC). Она объединяет вычислительные ресурсы, находящиеся в разных точках мира, в единую цифровую экосистему. Благодаря этому подходу можно создавать глобальные распределённые вычислительные системы, устойчивые к сбоям и способные работать с самыми сложными задачами.

Почему это важно

Новая архитектура особенно актуальна для направлений, где требуются сверхмощные вычисления:

Искусственный интеллект.

Машинное обучение.

Big data.

Дополненная реальность.

Облачные сервисы и телекоммуникации.

"Решение открывает новые горизонты для развития высокопроизводительных вычислений и облачных технологий. NPC позволяет интегрировать ресурсы, независимо от их физического расположения”, — заявили в пресс-службе МГУ.

Прогнозы, скорость и надёжность

Системы, построенные по принципам NPC, могут:

Прогнозировать время выполнения задач на разных узлах.

Выбирать наиболее эффективные каналы передачи данных.

Обеспечивать высокую отказоустойчивость и безопасность.

Доступность по требованию

Главное преимущество — гибкость. Пользователь может получить доступ к вычислительной мощности "по запросу", без необходимости подключения к конкретному серверу или ЦОДу. Это меняет саму логику работы с данными и ресурсами.

"Теперь ресурсы доступны в любом месте и в любое время, без привязки к географии. Это и есть подлинная глобальная связность”, — отмечают авторы проекта.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

