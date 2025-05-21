Семаглутид: мифы о чудесах похудения и реальная угроза для здоровья

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Самый популярный диетический препарат, используемый миллионами людей по всему миру для борьбы с избыточным весом, оказался не таким безопасным и эффективным, как принято считать.

Фото: commons.wikimedia.org by Lorrie Graham/AusAID, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Толстые дети

Речь идёт о семаглутиде — препарате, быстро набравшем популярность благодаря обещанным результатам по снижению веса. Однако всё больше специалистов предупреждают: у этой медали есть тёмная сторона.

Хотя семаглутид действительно способствует потере веса и улучшает кардиометаболические показатели, исследования показывают, что его эффективность ограничена во времени.

Уже спустя несколько месяцев снижение массы тела замедляется, а после прекращения приёма у большинства пациентов вес возвращается. Лишь 12% пользователей достигают здоровой массы тела даже после четырёх лет постоянного применения.

Особое беспокойство вызывают побочные эффекты. Помимо типичных нарушений пищеварения, зафиксированы случаи редкого, но серьёзного осложнения — передней неартериитной ишемической оптической нейропатии, которое может привести к потере зрения. Кроме того, данные о долгосрочной безопасности препарата пока отсутствуют.

Несмотря на это, более половины населения США уже имеют право на приём семаглутида, а спрос на препарат продолжает расти. Однако лишь один из пяти врачей обсуждает с пациентами возможные риски и альтернативы, в том числе важность питания и устойчивых привычек.

Препарат может быть эффективным инструментом в борьбе с ожирением, но не должен рассматриваться как универсальное решение. Устойчивые изменения образа жизни, сбалансированное питание и комплексный подход остаются основой долгосрочного успеха в контроле массы тела.

Уточнения

Семаглути́д — лекарственное средство, агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1), применяемый при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения.

