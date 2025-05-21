Тайна марсианской полосы, возможно, наконец-то разгадана — и это не очень хорошая новость

2:00 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование, проведённое с использованием машинного обучения, поставило под сомнение прежние представления о природе тёмных полос на марсианских склонах.

Фото: commons.wikimedia by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ каналы оттока на Марсе

Эти структуры, впервые зафиксированные ещё в 1970-х годах миссией "Викинг", долгое время считались возможным признаком жидкой воды и, как следствие, потенциальной обитаемости Красной планеты.

Однако совместная работа учёных из Университета Брауна и Бернского университета изменила научный взгляд на эти образования. Используя алгоритмы машинного обучения, исследователи каталогизировали тысячи полос и сопоставили их с метеорологическими и геологическими данными. Вывод оказался однозначным: вода ни при чём.

Полосы, которые могут тянуться на сотни метров, появляются и исчезают в зависимости от времени года, но их формирование связано вовсе не с влагой, а с сухими процессами.

В частности, речь идёт о высокой скорости ветра и перемещении пыли, которая осаждается на склонах. Иногда тонкие слои пыли соскальзывают вниз, создавая визуальный эффект, напоминающий ручьи или следы от воды.

Ранее учёные не исключали, что полосы могли быть вызваны оползнями, сольвами или сезонными источниками влаги, однако новое исследование показало, что подобные гипотезы не подтверждаются данными. Исследователи Бикель и Валантинас доказали, что полосы — это пылевые сухие горки, управляемые исключительно ветровыми потоками.

Это открытие имеет важные последствия для будущих марсианских миссий. Так как речь идёт не о водной активности, риск биологического загрязнения с Земли в этих зонах значительно снижается.

Соответственно, научные инструменты могут использоваться без столь строгих биозащитных мер, что упрощает исследовательские программы.

Уточнения

Каналы оттока — очень масштабные (сотни километров в длину и десятки — в ширину) элементы марсианского рельефа. Термин был введён в 1975 году для обозначения областей сильной эрозии, вызванной, скорее всего, многократными, длительными и обширными наводнениями в Гесперийскую эру.

