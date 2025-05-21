Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неслышный убийца над Европой: США продаёт Польше самое смертоносное авиаоружие
Хрупкая, как балерина, выносливая, как кактус: растение, которое не ноет и украшает сад
Датчик, который может спасти ваш мотор от капиталки: зачем он нужен и почему его не стоит отключать
Шоколад не прощает ошибок: но этот кулинарный трюк спасает даже в критический момент
5 шагов к катастрофе: дерматологи раскрывают неожиданные причины выпадения волос
Гараж моего деда — лучше любой выставки ретромобилей
Без шерсти, но с аллергенами: почему даже лысые кошки могут вызвать серьёзную реакцию
Война процентов: Европа желает соглашения с США после торговой войны
Жужжит, ползёт и царапает изнутри: что делать, если в ухо залезло насекомое

Тайна марсианской полосы, возможно, наконец-то разгадана — и это не очень хорошая новость

2:00
Наука

Новое исследование, проведённое с использованием машинного обучения, поставило под сомнение прежние представления о природе тёмных полос на марсианских склонах.

каналы оттока на Марсе
Фото: commons.wikimedia by European Space Agency, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
каналы оттока на Марсе

Эти структуры, впервые зафиксированные ещё в 1970-х годах миссией "Викинг", долгое время считались возможным признаком жидкой воды и, как следствие, потенциальной обитаемости Красной планеты.

Однако совместная работа учёных из Университета Брауна и Бернского университета изменила научный взгляд на эти образования. Используя алгоритмы машинного обучения, исследователи каталогизировали тысячи полос и сопоставили их с метеорологическими и геологическими данными. Вывод оказался однозначным: вода ни при чём.

Полосы, которые могут тянуться на сотни метров, появляются и исчезают в зависимости от времени года, но их формирование связано вовсе не с влагой, а с сухими процессами.

В частности, речь идёт о высокой скорости ветра и перемещении пыли, которая осаждается на склонах. Иногда тонкие слои пыли соскальзывают вниз, создавая визуальный эффект, напоминающий ручьи или следы от воды.

Ранее учёные не исключали, что полосы могли быть вызваны оползнями, сольвами или сезонными источниками влаги, однако новое исследование показало, что подобные гипотезы не подтверждаются данными. Исследователи Бикель и Валантинас доказали, что полосы — это пылевые сухие горки, управляемые исключительно ветровыми потоками.

Это открытие имеет важные последствия для будущих марсианских миссий. Так как речь идёт не о водной активности, риск биологического загрязнения с Земли в этих зонах значительно снижается.

Соответственно, научные инструменты могут использоваться без столь строгих биозащитных мер, что упрощает исследовательские программы.

Уточнения

Каналы оттока очень масштабные (сотни километров в длину и десятки — в ширину) элементы марсианского рельефа. Термин был введён в 1975 году для обозначения областей сильной эрозии, вызванной, скорее всего, многократными, длительными и обширными наводнениями в Гесперийскую эру. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Наука и техника
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае Аудио 
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Авто
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт Аудио 
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Экономика и бизнес
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Последние материалы
Больная Германия: ЕС поставил ФРГ на колени и добивает ее
Восточная магия и 2500 растений: секретный сад под Парижем откроет двери на три дня
Урожай под угрозой: как потеря 20% повлияет на рынок черешни и персиков в Крыму
Неожиданные гости на итальянских рынках: овощи, которые раньше видели только в учебниках по биологии
Заговор автопроизводителей: почему ваша подвеска ломается раньше, чем вы успеете привыкнуть к машине
Физическая активность и тестостерон: как всего за 4 недели увидеть результат
Летний рай для любителей клубники: подкормите правильно
Продюсер Дворцов назвал имена самых дорогих артистов России
Свет по правилам: где и на какой высоте должны быть лампы в квартире
Вулкан-зомби Утурунку: как исследование тайных течений под землёй изменит наше представление о спящих вулканах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.