Тайна под ледяными толщами: ученые исследуют недоступное озеро Восток в Антарктиде

0:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые решили найти жизнь подо льдом Антарктиды.

Фото: Flickr by Jason Auch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горы Гамбурцева в Антарктиде

Исследователи, которые изучают ледовый континент, рассказали, что на глубине 4 км подо льдом находится озеро Восток. В нем никто еще никогда не плавал.

Ученые со всего мира надеятся найти там микробы и формы жизни, которой нет больше нигде на нашей планете.

Напомним, что Антарктида подо льдом 34 миллиона лет. Там есть минимум 400 озер, а также текут реки.

Уточнения

Антаркти́да (от греч. ἀντί — «против» и ἄρκτος — «Медведица», отсюда вообще — «север») — континент, расположенный на самом юге Земли.

