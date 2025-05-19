Тайна под ледяными толщами: ученые исследуют недоступное озеро Восток в Антарктиде

Ученые решили найти жизнь подо льдом Антарктиды.
Исследователи, которые изучают ледовый континент, рассказали, что на глубине 4 км подо льдом находится озеро Восток. В нем никто еще никогда не плавал.
Ученые со всего мира надеятся найти там микробы и формы жизни, которой нет больше нигде на нашей планете.
Напомним, что Антарктида подо льдом 34 миллиона лет. Там есть минимум 400 озер, а также текут реки.
Антаркти́да (от греч. ἀντί — «против» и ἄρκτος — «Медведица», отсюда вообще — «север») — континент, расположенный на самом юге Земли.
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