Редкое явление: Африка готовится к появлению нового океана

1:02 Your browser does not support the audio element. Наука

В Восточной Африке происходит редкое геологическое явление — начинается формирование нового океана.

Фото: flickr.com by Felipe Skroski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Прозрачная вода

Как сообщает Zakon, учёные наблюдают за расколом континентальной коры в районе Афарской низменности.

Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института геологии и геохимии УрФУ, доктор геолого-минералогических наук Алексей Иванов. Однако, по его словам, процесс чрезвычайно медленный и займёт миллионы лет.

Если активность сохранится, то примерно через 5-10 миллионов лет воды Красного моря и Аденского залива могут затопить образовавшуюся впадину, отделив Рог Африки от материка. Таким образом, на месте нынешней суши может появиться новый океан, а регион превратится в архипелаг, подобный Мадагаскару.

Процесс сопровождается образованием глубоких трещин и проседанием земной коры — признаками зарождения океанического дна. Именно так зарождаются будущие океаны.

Уточнения

Земна́я кора́ — внешняя твёрдая оболочка (кора) Земли, верхняя часть литосферы. С внешней стороны большая часть коры покрыта гидросферой, а меньшая находится под воздействием атмосферы.



