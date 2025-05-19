Запрет на дипфейки и слежку: как Казахстан планирует контролировать ИИ

В Казахстане разрабатывается первый закон, регулирующий использование искусственного интеллекта. Мажилис одобрил его в первом чтении.
Документ вводит чёткие запреты на опасные ИИ-практики и создаёт основы для развития технологии под государственным контролем, сообщает Finratings.
Как пояснила депутат Екатерина Смышляева, ИИ — это не только мощный инструмент, но и источник серьёзных рисков, особенно в условиях отсутствия регулирования. Новый закон призван устранить этот пробел.
Ключевым элементом станет Национальная платформа ИИ — технологическая база с доступом к библиотекам, данным и сервисам для обучения моделей. Закон также предусматривает финансирование науки, образовательные программы и международное сотрудничество, чтобы Казахстан мог занять прочные позиции на рынке высоких технологий.
ИИ-системы будут классифицированы по уровням риска. Высокорисковые решения приравняют к объектам критической ИКТ-инфраструктуры. Полностью автономные ИИ, как наименее предсказуемые, будут запрещены.
Закон прямо запрещает ИИ, который:
Нарушителям грозят штрафы от 15 до 100 МРП. За вред, причинённый ИИ, будут отвечать владельцы и операторы систем. Вводится возможность добровольного страхования ответственности.
Законопроект будет доработан ко второму чтению.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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