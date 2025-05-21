Вулкан-зомби Утурунку: как исследование тайных течений под землёй изменит наше представление о спящих вулканах

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Международная команда учёных из Китая, Великобритании и США провела углублённое исследование боливийского вулкана Утурунку, который, несмотря на своё "спящее" состояние, продолжает вызывать тревогу у вулканологов.

Фото: Wikimedia Commons by ErwinMeier is licensed under Public domain вулкан

Используя сейсмическую томографию и анализ состава горных пород, исследователи пришли к неожиданному выводу: причиной текущей деформации вулкана является накопление жидкости, а не магмы.

Утурунку получил неофициальное прозвище "вулкан-зомби", так как в последний раз извергался около 250 тысяч лет назад, но сегодня проявляет признаки активности: землетрясения, выбросы газов и необычную деформацию поверхности, напоминающую сомбреро.

Учёные использовали данные более чем 1700 землетрясений, чтобы создать высокоточные изображения подповерхностной структуры вулкана. Благодаря сейсмической томографии удалось визуализировать сложную систему резервуаров, заполненных жидкостями и газами, находящихся под кратером.

Важно, что это накопление не указывает на неминуемое извержение. Напротив, движение жидкостей и газов снижает вероятность критического давления, способного вызвать извержение. Однако подобная активность требует постоянного наблюдения, особенно с учётом близости населённых пунктов.

Открытие помогает лучше понять, как ведут себя "спящие" вулканы и какие внутренние процессы могут вызывать заметные изменения на поверхности. Исследовательская группа надеется, что применённые ими методы можно будет использовать и для изучения других потенциально опасных вулканов по всему миру.

Уточнения

Утурунку (исп. Uturuncu, кечуа Uturunku) — стратовулкан на плато Альтиплано и самая высокая вершина юго-западной Боливии. На его склонах остаются хорошо сохранённые потоки лавы времён плейстоцена, а сейчас вулкан имеет лишь фумарольную активность. В районе вулкана Утурунку почва поднимается со скоростью около 1 см в год.

