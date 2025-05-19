Загадка, которую решает наука: существует ли вода в жидком состоянии на Марсе

2:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные обнаружили сейсмический след под поверхностью Марса, который намекает на нечто поразительное — жидкая вода возможно все ещё существует в верхней коре планеты.

Фото: Perspective view in Acheron Fossae by European Space Agency Марс

Это захватывающее открытие сделано международной командой учёных: докторами Вэйджа Сунем и Йонгсин Паном из Института геологии и геофизики Китайской академии наук, доктором Хрвойе Ткальчичем из Австралийского национального университета и доктором Марко Г. Малуза из Университета Милано-Бикокка.

Жидкая вода является одним из ключевых элементов для жизни и играет важную роль в создании условий для обитания на планете. Долгое время назад на Марсе её было достаточно, особенно в ранние периоды Ноаха и Гесперии, которые длились около 3 миллиардов лет назад. Однако с течением времени, по мере охлаждения и обеспечения планеты воды в период амазонки, вода исчезла с поверхности. Одной из главных загадок, которую сейчас пытаются разгадать учёные, является то, существует ли какая-либо часть этой воды под землёй до сих пор, и если да, то на какой глубине.

"Вопросы, связанные с водой, затрагивают глубокие вопросы о жизни и будущем человечества на Красной Планете", — говорит Ткальчич.

Для расследования этой тайны группа геологов и геофизиков обратила своё внимание на кору планеты. Они предполагали, что её внутренняя структура может дать ключ к обнаружению скрытой воды. Используя сейсмические данные миссии InSight НАСА, учёные проанализировали волновые образования, созданные двумя массивными метеоритными ударами (названными S1000a и S1094b) и самым большим зарегистрированным марсотрясением (S1222a).

Их анализ показал нечто удивительное — зону глубиной от 5,4 до 8 километров, где сейсмические волны значительно замедлились. Это замедление может свидетельствовать о наличии жидкой воды в основе верхней коры Марса.

Используя разумные оценки теплового потока и теплопроводности, учёные исключили пористость в средней коре. На основе расчётов тепловых градиентов температуры на глубинах более 5 км превышают точку замерзания, что позволяет хранить жидкую воду в основе верхней коры, пишет SciTechDaily.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы. Названа в честь Марса — древнеримского бога войны, соответствующего древнегреческому Аресу. Из-за красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей минералом маггемитом — γ-оксидом железа(III), Марс называют Красной планетой.



