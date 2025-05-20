Тепло под поверхностью: что скрывает внутренняя сторона Луны

Исследование показывает, что та сторона Луны, которая обращена к Земле, покрыта древним лавовым потоком и более наклонена по сравнению с другой стороной.
Это свидетельствует о существенных внутренних отличиях между двумя полушариями Луны.
Руководитель исследовательской группы НАСА Райан Парк рассказал, что первоначально результаты их анализа оказались неожиданными, и их пришлось тщательно проверять, что заняло около десяти лет.
Данные, собранные космическими аппаратами GRAIL в 2011–2012 годах, помогли составить карту гравитационных особенностей Луны и понять внутреннюю структуру. В ходе исследований выяснилось, что внутренняя сторона Луны теплее, чем внешняя.
Это открытие способствует не только изучению Луны, но и более широкому исследованию других небесных тел, включая Юпитер и астероиды. В будущем планируют применять подобные методы для изучения внутренних структур других планет в Солнечной системе, пишет portfolio.
Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.
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