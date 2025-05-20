Профессии, которых не коснётся ИИ: кто останется на плаву

Согласно разным оценкам, за 10-30 лет искусственный интеллект может заменить большинство рабочих мест.
Такое мнение озвучено экспертами в журнале Forbes. В отчёте McKinsey говорится, что к 2030 году в США примерно 30% текущих профессий могут стать автоматизированными, а инструменты искусственного интеллекта существенно изменить около 60% рабочих процессов.
ИИ уже активно используется в финансовых и юридических сферах, и эксперты прогнозируют масштабную реорганизацию административных и клиентских служб в ближайшее десятилетие. Однако есть профессии, которые менее подвержены автоматизации:
Несмотря на развитие роботизированной хирургии и дефицит административных должностей в медицине, роль, требующая доверия, эмпатии и эмоционального интеллекта, останется за человеком. Взаимодействие с пациентами и детьми требует физического контакта и доверия, которые сложно воспроизвести с помощью ИИ. Аналогично, в строительной сфере роль автоматизации менее заметна, и технические работы скорее сохранятся, чем исчезнут, пишет femina.
Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.
Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.