Профессии, которых не коснётся ИИ: кто останется на плаву

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно разным оценкам, за 10-30 лет искусственный интеллект может заменить большинство рабочих мест.

Фото: Pexels by Google DeepMind, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Художественная иллюстрация искусственного интеллекта

Такое мнение озвучено экспертами в журнале Forbes. В отчёте McKinsey говорится, что к 2030 году в США примерно 30% текущих профессий могут стать автоматизированными, а инструменты искусственного интеллекта существенно изменить около 60% рабочих процессов.

ИИ уже активно используется в финансовых и юридических сферах, и эксперты прогнозируют масштабную реорганизацию административных и клиентских служб в ближайшее десятилетие. Однако есть профессии, которые менее подвержены автоматизации:

специалисты по уходу и здравоохранению — врачи, медсёстры, работники детских садов, социальные работники;

учителя и воспитатели;

технические профессии — маляры, плотники, столяры, каменщики, механики, садовники.

Несмотря на развитие роботизированной хирургии и дефицит административных должностей в медицине, роль, требующая доверия, эмпатии и эмоционального интеллекта, останется за человеком. Взаимодействие с пациентами и детьми требует физического контакта и доверия, которые сложно воспроизвести с помощью ИИ. Аналогично, в строительной сфере роль автоматизации менее заметна, и технические работы скорее сохранятся, чем исчезнут, пишет femina.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

