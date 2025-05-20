Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спрей, пудра и капля румян: летний бьюти-набор, который работает — или нет
Никакой планки! 8 минут стоя укрепят корпус круче, чем в зале
Длинные выходные вне столицы: топ-городов для короткого путешествия
Не дайте рассаде баклажанов погибнуть: советы по уходу и профилактике
Дисбаланс в туризме: экспорт услуг в России в 9 раз меньше вывода средств
Тепло под поверхностью: что скрывает внутренняя сторона Луны
Собчак раскритиковала фильм, отмеченный на Каннском фестивале
Кошка не кукла, а хищник: ошибка в игре, из-за которой мурлыка теряет к вам интерес
Натуральные локоны без пуха и пушистости — это реально

Профессии, которых не коснётся ИИ: кто останется на плаву

1:30
Наука

Согласно разным оценкам, за 10-30 лет искусственный интеллект может заменить большинство рабочих мест.

Художественная иллюстрация искусственного интеллекта
Фото: Pexels by Google DeepMind, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Художественная иллюстрация искусственного интеллекта

Такое мнение озвучено экспертами в журнале Forbes. В отчёте McKinsey говорится, что к 2030 году в США примерно 30% текущих профессий могут стать автоматизированными, а инструменты искусственного интеллекта существенно изменить около 60% рабочих процессов.

ИИ уже активно используется в финансовых и юридических сферах, и эксперты прогнозируют масштабную реорганизацию административных и клиентских служб в ближайшее десятилетие. Однако есть профессии, которые менее подвержены автоматизации:

  • специалисты по уходу и здравоохранению — врачи, медсёстры, работники детских садов, социальные работники;
  • учителя и воспитатели;
  • технические профессии — маляры, плотники, столяры, каменщики, механики, садовники.

Несмотря на развитие роботизированной хирургии и дефицит административных должностей в медицине, роль, требующая доверия, эмпатии и эмоционального интеллекта, останется за человеком. Взаимодействие с пациентами и детьми требует физического контакта и доверия, которые сложно воспроизвести с помощью ИИ. Аналогично, в строительной сфере роль автоматизации менее заметна, и технические работы скорее сохранятся, чем исчезнут, пишет femina.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Жимолость на зависть соседям: чем весной поливают опытные огородники
Садоводство, цветоводство
Жимолость на зависть соседям: чем весной поливают опытные огородники Аудио 
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
Двигатель не вечен: как инженеры нам тихо подсунули срок годности
Авто
Двигатель не вечен: как инженеры нам тихо подсунули срок годности Аудио 
Популярное
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели

Узнайте, почему винтажные ковры становятся символом статуса и уюта в современном интерьере — это не просто мода, а настоящая инвестиция.

Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Ешь — и молодеешь: сухофрукт, который борется с морщинами и слабостью
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Всего 3 ингредиента — и салат готов: этот рецепт с крабовыми палочками всегда спасает, когда гости на пороге
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Во всём виноват Renault: французы не давали развиваться АвтоВАЗу и держали его в заложниках до 2022 года
Прохор Шаляпин о семейной жизни: как пройти через измену и сохранить союз
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Когда менять шины — это прошлый век, а ты продолжаешь катать без забот
Последние материалы
Спрей, пудра и капля румян: летний бьюти-набор, который работает — или нет
Никакой планки! 8 минут стоя укрепят корпус круче, чем в зале
Длинные выходные вне столицы: топ-городов для короткого путешествия
Не дайте рассаде баклажанов погибнуть: советы по уходу и профилактике
Дисбаланс в туризме: экспорт услуг в России в 9 раз меньше вывода средств
Тепло под поверхностью: что скрывает внутренняя сторона Луны
Собчак раскритиковала фильм, отмеченный на Каннском фестивале
Кошка не кукла, а хищник: ошибка в игре, из-за которой мурлыка теряет к вам интерес
Натуральные локоны без пуха и пушистости — это реально
Тайная сила из морозилки: продукты, которые работают лучше слабительных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.