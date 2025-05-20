Паразит? Нет — бесплатная еда: наш иммунитет научился использовать врагов с выгодой

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature в феврале 2025 года, показано, что макрофаги после фагоцитирования патогенов не просто уничтожают их, а также ассимилируют.
То есть они переваривают бактерии и используют их компоненты — углерод, азот, аминокислоты — как источник питательных веществ, которые включаются в их метаболические пути. Таким образом, иммунная система не только борется с врагами, но и "питается" ими.
Это меняет классические представления о границе между угрозой и пищей. Макрофаги не выбирают между уничтожением и питанием, а превращают опасность в источник ресурсов для своего выживания и функционирования. Этот процесс касается как живых, так и мертвых бактерий — в обоих случаях молекулы перерабатываются и используются для поддержки ресурсов макрофага.
Исследование показывает, что реакция иммунной системы зависит от жизненного статуса бактерии: при живых патогенах активируется воспаление и мобилизуются защитные механизмы, а при мертвых — преобладают регенеративные и антиоксидантные реакции.
Данный факт является важным с точки зрения эволюции. Макрофаги происходят от древних одноклеточных, таких как амебы, которые использовали фагоцитоз для питания. Поэтому эта функция — перенос между питанием и защитой — давно укоренилась в их природе, пишет ilfoglio.
Фагоцито́з (др.-греч. φαγεῖν «пожирать» + κύτος «клетка») — процесс, при котором клетки (простейшие, либо специально предназначенные для этого клетки крови и тканей организма — фагоциты) захватывают и переваривают твёрдые частицы.
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