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На Марсе может разыграться редкое сияние: астрономы предсказывают глобальное полярное шоу

2:01
Наука

На Марсе может разыграться редкое по своим масштабам явление — глобальное полярное сияние, вызванное облаком заряженных частиц, выброшенных Солнцем.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Прогноз основан на наблюдениях солнечной вспышки класса Х2.7, которая произошла 14 мая и стала самой мощной в 2024 году. За ней последовал выброс корональной массы, который по расчётам должен достигнуть атмосферы Марса 18 мая, вызвав широкомасштабное сияние.

Интересно, что предсказание совпало с другим ярким событием: марсоход "Персеверанс" зафиксировал зелёное полярное сияние в атмосфере Красной планеты.

Это стало возможным благодаря чувствительным инструментам SuperCam и Mastcam-Z, которые зафиксировали вспышку примерно через три дня после предыдущего CME.

Полярные сияния на Марсе — явление необычное. В отличие от Земли, у Марса нет глобального магнитного поля, которое бы направляло заряженные частицы к полюсам.

Вместо этого частицы проникают в разреженную атмосферу планеты и вызывают свечение по всему ночному небу. До недавнего времени такие сияния удавалось наблюдать только в ультрафиолетовом спектре, но теперь они стали видимыми и в других диапазонах.

Подобные события особенно вероятны в период солнечного максимума — фазы повышенной активности звезды. Хотя пик активности ожидается ближе к октябрю 2024 года, выбросы уже достигают планет Солнечной системы, включая Марс, создавая редкие возможности для научных открытий.

Открытие полярных сияний имеет важное значение: оно не только даёт новые данные о солнечно-планетарных взаимодействиях, но и подтверждает, что будущие астронавты на Марсе смогут видеть сияния невооружённым глазом.

Уточнения

«Персеве́ранс» (англ  Perseverance; в переводе — «Настойчивость») — марсоход, разработанный для исследования кратера Езеро на Марсе в рамках экспедиции НАСА «Марс-2020».

Корональный выброс массы — выброс вещества из звёздной короны.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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