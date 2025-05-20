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Под Канзасом бурлит энергия нового мира: то, что нашли, переписывает будущее

2:20
Наука

В эпоху тревожных климатических прогнозов и поиска устойчивых решений учёные наткнулись на нечто, способное перевернуть представления об энергетике. Глубоко под поверхностью планеты скрыт неисчерпаемый источник энергии — природный водород, практически не затрагивающий экологию.

Земля из космоса, модель
Фото: Веб-сайт НАСА
Земля из космоса, модель

Новый поворот в энергетической гонке

Исследование, опубликованное в Nature Reviews Earth and Environment, проливает свет на ранее почти неизвестный ресурс. В отличие от "серого" водорода, производимого из углеводородов с высоким углеродным следом, природный водород формируется под землёй естественным образом — в результате химических реакций между водой и определёнными породами. И главное — он не наносит вреда окружающей среде.

Учёные составили геологическую карту, на которой обозначили зоны с потенциально высоким содержанием этого газа. Оказалось, что некоторые участки планеты хранят огромные запасы водорода, способные обеспечить человечество энергией на 170 000 лет вперёд.

Где его искать

Одним из самых перспективных районов признан Канзас, США, где древний континентальный разлом создал благоприятные условия для образования природного водорода. Местные базальтовые породы активно взаимодействуют с подземными водами, высвобождая газ, который может накапливаться в естественных геологических ловушках.

По словам профессора Криса Баллентина, геохимика из Оксфорда, в этой зоне уже ведутся поиски структур, способных удерживать водород в подземных резервуарах. Если находки подтвердятся, перед энергетикой откроется новая глава.

Шаг в будущее

Исследование пока только начало. Впереди — годы анализа, бурения и технических разработок. Но если теория окажется практичной, человечество получит экологически чистый, стабильный и стратегически важный источник энергии, о существовании которого раньше почти не догадывались.

В момент, когда планета балансирует на грани климатических катастроф, этот неожиданный геологический подарок может стать шансом на перезапуск всей энергетической системы.

Уточнения

Эне́ргия (др.-греч. ἐνέργεια — «то, что задействует / вводит в действие», «сила», «мощь») — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода движения материи из одних форм в другие.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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