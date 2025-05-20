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Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику

2:18
Наука

До этого момента телепортация казалась фантастикой — где-то между волшебной палочкой и "Звёздным путём". Но теперь это не сюжет из кино. Это физика. Настоящая. И она работает.

Красный карлик
Фото: University of Warwick/ESO by M. Garlick, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красный карлик

Что значит "свет телепортировался"

Речь идёт не о перемещении луча света через пространство, а о квантовой телепортации. В её основе — явление, известное как квантовая запутанность: если две частицы находятся в запутанном состоянии, изменение одной из них мгновенно влияет на другую, даже если между ними космическая бездна.

Суть проста: фотон остаётся на месте, но его информационное состояние передаётся другому фотону — где угодно. Даже в другой галактике. И это не образное выражение — теоретически это уже возможно.

Эйнштейн называл это "призраком"

Да, сам Альберт Эйнштейн считал квантовую запутанность пугающим феноменом, который бросает вызов законам классической физики. Он назвал это "призрачным действием на расстоянии", ведь частицы, разделённые километрами или световыми годами, продолжают взаимодействовать как будто находятся в одной точке.

А теперь — немного практики

Учёные из ORNL и Университета Теннесси впервые передали запутанные фотоны через обычную интернет-сеть, сохранив стабильную связь более 30 часов. Ключевым элементом стала технология автоматической компенсации поляризации (APC) — система, которая в реальном времени настраивает фотоны, чтобы сохранять их запутанное состояние даже при изменении внешней среды.

Это больше, чем эксперимент — это первая реальная модель будущей квантовой сети связи.

А если дальше

Текущий этап — это только начало. С развитием наноразработок и сверхкомпактных генераторов фотонов в будущем может появиться система связи, способная работать на межгалактических расстояниях. Это уже не просто теории — это рабочие модели, которые можно масштабировать.

Мир стоит на пороге коммуникационной революции: передача данных, мгновенная и сверхзащищённая, больше не ограничивается рамками Земли или даже Солнечной системы.

Уточнения

Телепорта́ция (др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. portare «нести») — гипотетическое изменение координат объекта (перемещение), при котором траектория объекта не может быть описана математически непрерывной функцией времени.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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