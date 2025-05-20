Остальное исчезает в тумане: что за гигантское пятно Земли видно даже с космоса

Пирамиды, Китайская стена, Бурдж-Халифа — впечатляющие, культовые, но… из космоса их не видно. НАСА официально признало: только одно человеческое сооружение можно разглядеть с орбиты без специальной техники.
Речь идёт не о здании, не о мосте и даже не о техническом чуде — это пластиковый океан.
Он находится на юге Испании, в провинции Альмерия. Это не водоём, а гигантская аграрная зона — более 40 тысяч гектаров теплиц, покрытых светоотражающим пластиком. Местные жители называют его "море из пластика", а учёные — уникальным примером агропромышленной инфраструктуры.
НАСА отмечает, что именно отражающая поверхность делает это сооружение видимым с орбиты. Теплицы ярко выделяются на фоне пустынного ландшафта, где практически отсутствует растительность.
Этот "пластиковый океан" — не просто зрелище. Он имеет огромное значение для сельского хозяйства. По разным оценкам, именно здесь выращивается до 80% помидоров и 60% огурцов, поступающих на экспорт.
Пластик в теплицах:
регулирует температуру и влажность,
снижает риск появления вредителей,
создаёт оптимальные условия для круглогодичного выращивания,
обеспечивает более устойчивое и продуктивное земледелие.
Таким образом, "пластиковый океан" не только виден из космоса, но и является экономическим мотором региона и важной частью мировой продовольственной цепочки.
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