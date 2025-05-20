Остальное исчезает в тумане: что за гигантское пятно Земли видно даже с космоса

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Пирамиды, Китайская стена, Бурдж-Халифа — впечатляющие, культовые, но… из космоса их не видно. НАСА официально признало: только одно человеческое сооружение можно разглядеть с орбиты без специальной техники.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля

Речь идёт не о здании, не о мосте и даже не о техническом чуде — это пластиковый океан.

Что такое пластиковый океан

Он находится на юге Испании, в провинции Альмерия. Это не водоём, а гигантская аграрная зона — более 40 тысяч гектаров теплиц, покрытых светоотражающим пластиком. Местные жители называют его "море из пластика", а учёные — уникальным примером агропромышленной инфраструктуры.

НАСА отмечает, что именно отражающая поверхность делает это сооружение видимым с орбиты. Теплицы ярко выделяются на фоне пустынного ландшафта, где практически отсутствует растительность.

Почему это важно

Этот "пластиковый океан" — не просто зрелище. Он имеет огромное значение для сельского хозяйства. По разным оценкам, именно здесь выращивается до 80% помидоров и 60% огурцов, поступающих на экспорт.

Пластик в теплицах:

регулирует температуру и влажность,

снижает риск появления вредителей,

создаёт оптимальные условия для круглогодичного выращивания,

обеспечивает более устойчивое и продуктивное земледелие.

Таким образом, "пластиковый океан" не только виден из космоса, но и является экономическим мотором региона и важной частью мировой продовольственной цепочки.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

