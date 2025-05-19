Как навсегда избавиться от подделок и спасти свой кошелек: не скачивай приложение, пока не прочитаешь статью

В мире кибербезопасности разгорается настоящая война между мошенниками и обычными пользователями. Об этом пишет Царьград.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla alejandroescamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Alejandro Escamilla 2013-05-27

Фейковые приложения становятся всё более совершенными, копируя до мелочей дизайн, название и описание своих оригинальных собратьев. Но, несмотря на внешнюю схожесть, есть несколько ключевых моментов, которые безошибочно указывают на подделку. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности, подчеркнув, что распознать фейк вполне реально, если знать, на что обратить внимание.

Прежде всего, стоит настороженно относиться к приложениям, которые запрашивают доступ к функциям, не связанным с их основной работой. Например, если простенькая программа для фонарика вдруг требует доступ к микрофону, камере или списку контактов — это явный признак того, что перед вами мошенники.

Настоящие разработчики просят ровно столько разрешений, сколько необходимо для корректной работы их продукта. Так, калькулятору точно не нужна ваша геолокация или доступ к SMS. Если видите нечто подобное — это повод бить тревогу.

Следующий шаг — проверить страницу разработчика в магазине приложений. Часто создатели фейков грешат использованием названий, подозрительно похожих на брендовые. Например, вместо "Adobe Photoshop Express" может быть указано "Photo Editor Pro LLC".

На первый взгляд разница почти незаметна, но это и есть та самая ловушка. Кроме того, злоумышленники нередко накручивают положительные оценки или попросту копируют отзывы из других приложений.

Обращайте внимание на тексты рецензий: если они слишком размытые ("Отличное приложение!", "Супер!"), написаны словно под копирку или повторяются из раза в раз — это явный признак фейка.

Оригинальные популярные программы обычно имеют версии на нескольких языках, тогда как подделки зачастую доступны лишь на одном.

Эксперт также предупреждает: если вы всё-таки установили фальшивое приложение, действовать нужно молниеносно. Немедленно удалите программу со своего устройства, отключите автоматический вход во все аккаунты, срочно смените пароли и проверьте мессенджеры на предмет подозрительной активности. Ведь одна минута промедления может обернуться месяцами восстановления украденных данных и нервов.

Уточнения

Прикладное программное обеспечение — класс программ, предназначенный для решения практических задач и предназначенный на непосредственное взаимодействие с пользователями.

