Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Матча — зелёная угроза или эликсир долголетия: правда, которую скрывают этикетки
Топ-5 самых продолжительных железнодорожных маршрутов СССР
Самые упрямые породы: с этими собаками нужен особый подход
Совет дня от тренера: простое упражнение, чтобы научиться активировать глубокие мышцы кора
Меченая вода спасает скважины: секрет экономной нефти раскрыт
Алкоголь по смешным ценам: эти 3 европейских города — мечта для любителей ночной жизни
Жена Овечкина показала, что подарил хоккеисту Дэвид Бекхэм в честь рекорда
Остановить СВО: Россия готова пойти на прекращение боевых действий
Отек, морщины и усталость? Решение всего за 5 минут — секреты самомассажа

Как навсегда избавиться от подделок и спасти свой кошелек: не скачивай приложение, пока не прочитаешь статью

Наука

В мире кибербезопасности разгорается настоящая война между мошенниками и обычными пользователями. Об этом пишет Царьград.

Alejandro Escamilla 2013-05-27
Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla alejandroescamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Alejandro Escamilla 2013-05-27

Фейковые приложения становятся всё более совершенными, копируя до мелочей дизайн, название и описание своих оригинальных собратьев. Но, несмотря на внешнюю схожесть, есть несколько ключевых моментов, которые безошибочно указывают на подделку. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности, подчеркнув, что распознать фейк вполне реально, если знать, на что обратить внимание.

Прежде всего, стоит настороженно относиться к приложениям, которые запрашивают доступ к функциям, не связанным с их основной работой. Например, если простенькая программа для фонарика вдруг требует доступ к микрофону, камере или списку контактов — это явный признак того, что перед вами мошенники.

Настоящие разработчики просят ровно столько разрешений, сколько необходимо для корректной работы их продукта. Так, калькулятору точно не нужна ваша геолокация или доступ к SMS. Если видите нечто подобное — это повод бить тревогу.

Следующий шаг — проверить страницу разработчика в магазине приложений. Часто создатели фейков грешат использованием названий, подозрительно похожих на брендовые. Например, вместо "Adobe Photoshop Express" может быть указано "Photo Editor Pro LLC".

На первый взгляд разница почти незаметна, но это и есть та самая ловушка. Кроме того, злоумышленники нередко накручивают положительные оценки или попросту копируют отзывы из других приложений.

Обращайте внимание на тексты рецензий: если они слишком размытые ("Отличное приложение!", "Супер!"), написаны словно под копирку или повторяются из раза в раз — это явный признак фейка.

Оригинальные популярные программы обычно имеют версии на нескольких языках, тогда как подделки зачастую доступны лишь на одном.

Эксперт также предупреждает: если вы всё-таки установили фальшивое приложение, действовать нужно молниеносно. Немедленно удалите программу со своего устройства, отключите автоматический вход во все аккаунты, срочно смените пароли и проверьте мессенджеры на предмет подозрительной активности. Ведь одна минута промедления может обернуться месяцами восстановления украденных данных и нервов.

Уточнения

Прикладное программное обеспечение — класс программ, предназначенный для решения практических задач и предназначенный на непосредственное взаимодействие с пользователями.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Российский шоу-бизнес
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде Аудио 
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Российский шоу-бизнес
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию Аудио 
Все уверены, что динозавры вымерли, а на самом деле всё совсем иначе
Домашние животные
Все уверены, что динозавры вымерли, а на самом деле всё совсем иначе Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Последние материалы
Евросоюз предложить понизить потолок цен на российскую нефть
Не просто ягоды, а щит от токсинов: рябина, которая работает как фильтр
10 кошек, которые любят человека, как собаки
Протеин для мозгов: эти 7 простых перекусов поправят ваше психическое здоровье
Фрики выходят из моды: Погребняк высказалась об итогах Евровидения
Соседям не поверится, что грибы растут прямо у вас на даче — попробуйте эти два способа
Турбо-мечта с трещиной: какой китайский мотор разваливается за 10 тысяч
Дешевый природный материал оказался ключом к экологичному транспорту
КамАЗ — от огненного старта до легенды советских и российских дорог
Грядки без клопов: растения, которые работают лучше любого инсектицида
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.