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Энергетики под подозрением: содержимое ускоряет рост рака крови

2:09
Наука

Недавние исследования выявили неожиданную связь между таурином — аминокислотоподобным соединением, содержащимся в организме и пищевых продуктах — и развитием лейкоза.

Энергетические напитки
Фото: Openverse by Tambako the Jaguar, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Энергетические напитки

Учёные обнаружили, что раковые клетки крови зависят от внешнего поступления таурина, что открывает перспективы для разработки новых подходов к лечению.

Таурин, известный своим присутствием в энергетических напитках и пищевых добавках, оказался ключевым участником процессов роста лейкозных клеток.

Особенно это актуально для агрессивных форм рака крови, таких как острый миелолейкоз. Исследования показали, что таурин усиливает гликолиз — метаболический процесс, способствующий стремительному делению опухолевых клеток.

Интересно, что сами лейкозные клетки не способны синтезировать таурин. Вместо этого они получают его из окружающей среды — в частности, от здоровых клеток костного мозга. Основной путь доставки — транспортный белок SLC6A6, обеспечивающий проникновение таурина внутрь раковых клеток.

Блокировка этого механизма может стать новым методом терапии. Учёные уже рассматривают возможность таргетного подавления поглощения таурина для остановки роста опухолей. Особенно это важно для лечения подтипов лейкемии, устойчивых к традиционной химиотерапии.

В рамках будущих исследований специалисты планируют изучить, как сигналы микросреды влияют на трансформацию миелодиспластического синдрома (МДС) в острый лейкоз, а также найти устойчивые способы блокировки таурина.

Отдельное внимание уделяется повседневному потреблению таурина. Он входит в состав множества энергетических напитков и биодобавок. Предварительные данные указывают, что высокие дозы таурина могут усиливать рост лейкозных клеток. Это требует более детального изучения особенно в отношении пациентов с риском или уже диагностированным заболеванием крови.

Уточнения

Таури́н (2-аминоэтансульфоновая кислота) — сульфокислота (серосодержащая аминокислота), образующаяся в организме из цистеина и метионина, относится к заменимым или условно незаменимым аминокислотам.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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