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Спагетти бьёт точно в цель: еда, которая вдохновила на серьёзную науку

2:20
Наука

Почему, когда ешь спагетти, соус разлетается по всему столу — и, чаще всего, на одежду? Этот кулинарный вопрос заинтересовал не только хозяек, но и… математика.

Спагетти в томатном соусе
Фото: commons.wikimedia.org by Silvimelo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спагетти в томатном соусе

В 1949 году профессор Джордж Ф. Карриер из Университета Брауна решил рассчитать поведение спагетти с научной точностью. Его работа, опубликованная в The American Mathematical Monthly под названием The Spaghetti Problem, стала одной из самых необычных в истории прикладной математики.

"Существует две проблемы, связанные с колебаниями гибких струн, представляющих интерес как для академиков, так и для широкой публики. Первая — это движение гибкой верёвки, свисающей вертикально через отверстие", — писал Карриер.

Вторую проблему он связал с вибрацией струн музыкальных инструментов, таких как гитара. Но именно первая стала основой для объяснения поведения спагетти во время еды.

Спагетти — как струна

Карриер использовал уравнения колебаний гибкой струны, чтобы смоделировать, как ведёт себя спагетти при "всасывании". Эти резкие вибрации передаются соусу, который разлетается во все стороны. Так математика объяснила повседневную неуклюжесть за обеденным столом.

Когда еда становится объектом науки

Физика повседневности — не такое уж редкое направление. Яблоки падали на головы и подсказывали законы, суп с плесенью вдохновлял на открытия в микробиологии, а спагетти становились объектом математических расчётов.

Так, в 2004 году премию Ig Nobel в области здравоохранения получила работа, исследующая "правило пяти секунд" — действительно ли еда, упавшая на пол, сохраняет "безопасность" в течение этого времени.

А в 2023 году наградили исследование о том, как лёгкие электрические разряды могут усиливать вкус пищи.

Почему это важно?

Наука — это не только про чёрные дыры и генной инженерии. Это ещё и про то, почему мы пачкаемся соусом и как микроскопическая бактерия в супе может стать началом глобального исследования.

Маленькие вопросы нередко открывают путь к большим идеям.

Уточнения

Спаге́тти (мн. ч. итал. spaghetti, от ед. ч. spaghetto - "тонкая бечёвка; шпагат") — итальянское название длинной тонкой прямой вермишели, нитевидных макаронных изделий длиной до 50-75 см и диаметром около 2 мм.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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