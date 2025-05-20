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Норвегия строит первый в мире судоходный туннель: безопасность морских перевозок на новом уровне

1:49
Наука

В Норвегии началась подготовка к строительству уникального инженерного объекта — первого в мире судоходного туннеля, призванного повысить безопасность морских перевозок.

Stad ship tunnel
Фото: commons.wikimedia by Oliver O'Donnell is licensed under Open Database License (ODbL)
Stad ship tunnel

Этот проект, получивший название Stad Ship Tunnel, станет прорывом в инфраструктуре для морского транспорта и укрепит позиции Скандинавии как лидера в области инженерных инноваций.

Туннель будет прорыт через полуостров Стад — один из самых суровых участков норвежского побережья, известный сильными ветрами, штормами и опасными течениями. Эти природные условия регулярно создают проблемы для судоходства, особенно для прибрежных грузовых и пассажирских маршрутов.

Проект предусматривает создание подземного канала, по которому смогут безопасно проходить как крупные, так и малые суда, независимо от погодных условий на поверхности. Это особенно важно для региона, где морская логистика играет ключевую роль в экономике и ежедневной жизни.

По предварительным данным, строительство начнётся в 2025 году, а завершение планируется к 2030 году. Туннель станет первым подобным объектом в мире, предназначенным не для автомобильного или железнодорожного транспорта, а исключительно для судов.

Ожидается, что реализация проекта не только снизит риски аварий и задержек, но и поспособствует развитию прибрежной инфраструктуры, туризма и торговли. Это также подчеркнёт лидерство Норвегии и всего скандинавского региона в области экологически чистых и устойчивых транспортных решений.

Stad Ship Tunnel — это не просто инженерное чудо, но и символ перехода к безопасному и технологически прогрессивному судоходству XXI века.

Уточнения

Стад: полуостров в Норвегии и планируемый тоннель в Норвегии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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