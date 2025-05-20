Геология Венеры оживает: всплывшие данные NASA раскрыли новый взгляд на планету

2:39 Your browser does not support the audio element. Наука

На поверхности Венеры нет тектонических плит, как на Земле. Но её ландшафт меняется. Почему? Учёные проанализировали старые снимки планеты и нашли признаки того, что под её корой до сих пор может происходить мощная геологическая активность.

Фото: flikr.com by Kevin M. Gill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Венера

Ключ к разгадке — короны: почти круглые образования, раскинувшиеся на десятки и даже сотни километров.

Что такое короны и почему они важны

На Венере таких структур сотни. Учёные считают, что они формируются, когда расплавленный материал из мантии поднимается вверх и давит на поверхность, словно пытается прорваться наружу.

Это может быть признаком движения вещества внутри планеты, даже без наличия тектонических плит.

Авторы нового исследования создали точные модели, чтобы понять, как эти короны формируются.

Полученные результаты сопоставили с реальными гравитационными и топографическими данными Венеры. И в большинстве случаев совпадения оказались поразительными.

Из 75 изученных корон у 52 под поверхностью обнаружили признаки присутствия мантийного материала, активно воздействующего на кору планеты.

Когда прошлое рассказывает о настоящем

"Сегодня на Земле не встречаются короны, однако они могли существовать, когда наша планета была молодой и до того, как сформировалась тектоника плит", — отметил научный сотрудник Университета Мэриленда и Центра космических полётов Годдарда НАСА Гаэль Касчиоли.

Эти наблюдения не только приближают нас к пониманию Венеры, но и дают редкий шанс заглянуть в геологическое прошлое Земли.

Данные из 90-х — открытие 2025-го

Интересно, что открытие сделано на основе архивных данных миссии "Магеллан" — зонда, который завершил работу более 30 лет назад.

До сих пор это остаётся наиболее полным источником информации о гравитации и рельефе Венеры.

Миссия уже давно завершена, но её данные продолжают удивлять — особенно теперь, когда с помощью новых технологий можно построить более точные геологические модели.

Что дальше?

Следующий шаг — миссия VERITAS от NASA. Её запуск намечен не раньше 2031 года, но она должна предоставить свежие данные о гравитации, рельефе и внутреннем строении Венеры.

Это поможет раскрыть тайны загадочной планеты и подтвердить гипотезу об активности в её недрах.

Уточнения

Вене́ра - вторая по удалённости от Солнца и шестая по размеру планета Солнечной системы, наряду с Меркурием, Землёй и Марсом принадлежащая к семейству планет земной группы. Названа в честь древнеримской богини любви Венеры. По ряду характеристик — например, по массе и размерам — Венера считается "сестрой" Земли.



Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration,) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США, было создано в 1958 году.

