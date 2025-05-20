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Экспедиция в бездну: они нырнули на 700 метров и нашли нечто пугающе красивое

2:25
Наука

Что скрывает одно из самых отдалённых мест на планете? Команда учёных вернулась с 35-дневной экспедиции к Южным Сандвичевым островам — и привезла с собой открытия, способные изменить наше представление о жизни в океане.

дно Южной Атлантики
Фото: commons.wikimedia.org by NOAA/Monterey Bay Aquarium Research Institute., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дно Южной Атлантики

Новая жизнь на дне океана

Исследовательское судно "Фолкнор" Института океанографии Шмидта бороздило воды ледяного Южного Атлантического океана.

С помощью дистанционно управляемого аппарата SuBastian учёные обнаружили редчайшие гидротермальные источники, живописные коралловые сады и удивительных существ, никогда ранее не описанных наукой.

Среди находок — кораллы, губки, морские ежи, бентосные жгутиконосцы, морские звёзды и даже, вероятно, новый вид морского огурца.

Также были зафиксированы гигантские пемзовые камни, оставшиеся после древних извержений вулканов.

Волшебство глубин

"Открытие этих гидротермальных источников стало волшебным моментом, поскольку раньше их здесь никогда не видели", — говорит соруководитель экспедиции доктор Дженни Гейлс.

Самый крупный жерлообразный источник достигал 4 метров в высоту и был буквально покрыт живыми организмами — от улиток до усоногих раков.

Жизнь рядом с вулканами

Глубина 700 метров, кальдера Квест. Именно здесь были найдены четыре подводных источника, где вода, насыщенная минералами, вырывается из недр.

Несмотря на близость вулканов, вокруг бурлила жизнь: кораллы, крупные губки, разноцветные рыбы. Эти источники стали одними из самых мелководных, обнаруженных в регионе.

Когда рядом — только космос

Условия были экстремальными: восьмиметровые волны, айсберги, подводные землетрясения.

"Иногда ближайшими к нам людьми были только те, кто находился на МКС", — рассказывает доктор Джотика Вирмани, исполнительный директор института.

Новая надежда океанов

"Эта экспедиция позволила нам заглянуть в одну из самых отдалённых и биологически богатых частей океана", — подчёркивает руководитель Ocean Census доктор Мишель Тейлор.

Теперь предстоит работа по подтверждению новых видов и внедрению знаний в системы охраны природы.

Уточнения

Южная Атлантика - устойчивое название для южной части Атлантического океана, одно время называлась Эфиопским морем или океаном, поскольку термин "Эфиопия" по традиции применялся ко всей Африке южнее Сахары (а к Эфиопской империи применялся экзоним "Абиссиния").

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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