Экспедиция в бездну: они нырнули на 700 метров и нашли нечто пугающе красивое

Что скрывает одно из самых отдалённых мест на планете? Команда учёных вернулась с 35-дневной экспедиции к Южным Сандвичевым островам — и привезла с собой открытия, способные изменить наше представление о жизни в океане.
Исследовательское судно "Фолкнор" Института океанографии Шмидта бороздило воды ледяного Южного Атлантического океана.
С помощью дистанционно управляемого аппарата SuBastian учёные обнаружили редчайшие гидротермальные источники, живописные коралловые сады и удивительных существ, никогда ранее не описанных наукой.
Среди находок — кораллы, губки, морские ежи, бентосные жгутиконосцы, морские звёзды и даже, вероятно, новый вид морского огурца.
Также были зафиксированы гигантские пемзовые камни, оставшиеся после древних извержений вулканов.
"Открытие этих гидротермальных источников стало волшебным моментом, поскольку раньше их здесь никогда не видели", — говорит соруководитель экспедиции доктор Дженни Гейлс.
Самый крупный жерлообразный источник достигал 4 метров в высоту и был буквально покрыт живыми организмами — от улиток до усоногих раков.
Глубина 700 метров, кальдера Квест. Именно здесь были найдены четыре подводных источника, где вода, насыщенная минералами, вырывается из недр.
Несмотря на близость вулканов, вокруг бурлила жизнь: кораллы, крупные губки, разноцветные рыбы. Эти источники стали одними из самых мелководных, обнаруженных в регионе.
Условия были экстремальными: восьмиметровые волны, айсберги, подводные землетрясения.
"Иногда ближайшими к нам людьми были только те, кто находился на МКС", — рассказывает доктор Джотика Вирмани, исполнительный директор института.
"Эта экспедиция позволила нам заглянуть в одну из самых отдалённых и биологически богатых частей океана", — подчёркивает руководитель Ocean Census доктор Мишель Тейлор.
Теперь предстоит работа по подтверждению новых видов и внедрению знаний в системы охраны природы.
Южная Атлантика - устойчивое название для южной части Атлантического океана, одно время называлась Эфиопским морем или океаном, поскольку термин "Эфиопия" по традиции применялся ко всей Африке южнее Сахары (а к Эфиопской империи применялся экзоним "Абиссиния").
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