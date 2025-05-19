Земля в зоне опасности: как магнитные бури могут испортить ваш день

1:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Сегодня Земля оказалась под воздействием потоков солнечной плазмы, поступающей из новой корональной дыры, сформировавшейся на Солнце.

Фото: Pixexid by Unreal, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Магнитная буря

По данным Лаборатории солнечной астрономии РАН, это вызвало возмущение магнитного поля планеты и спровоцировало магнитную бурю.

Активизация магнитосферы началась ещё в полночь, однако пик геомагнитных возмущений пришёлся на утренние часы — с 4:00 до 8:00 по московскому времени. В этот период сила бури достигала уровня G2.3 по пятибалльной шкале — показатель выше среднего, особенно для выбросов из корональной дыры, которые, как правило, не столь мощны.

Ведущий метеоэксперт центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщает "Царьград", что после 6:00 утра геомагнитные колебания начали постепенно снижаться. К 10:00 магнитная буря была классифицирована как слабая, класса G1.

Тем не менее ситуация остаётся напряжённой. По информации Лаборатории солнечной астрономии, корональная дыра продолжает стремительно расширяться.

Учёные прогнозируют, что в течение ближайших двух суток Земля останется в зоне воздействия солнечной активности. Ожидается возбуждённая магнитосфера, что может сказаться как на самочувствии метеозависимых людей, так и на работе спутниковой и радиосвязи.

Магнитные бури подобного характера нередко сопровождаются северными сияниями и могут вызывать сбои в работе навигационных систем и энергосетей.

Учитывая масштаб и скорость роста корональной дыры, специалисты рекомендуют следить за обновлениями прогноза космической погоды.

Уточнения

Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

