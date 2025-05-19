Земля в зоне опасности: как магнитные бури могут испортить ваш день

Сегодня Земля оказалась под воздействием потоков солнечной плазмы, поступающей из новой корональной дыры, сформировавшейся на Солнце.
По данным Лаборатории солнечной астрономии РАН, это вызвало возмущение магнитного поля планеты и спровоцировало магнитную бурю.
Активизация магнитосферы началась ещё в полночь, однако пик геомагнитных возмущений пришёлся на утренние часы — с 4:00 до 8:00 по московскому времени. В этот период сила бури достигала уровня G2.3 по пятибалльной шкале — показатель выше среднего, особенно для выбросов из корональной дыры, которые, как правило, не столь мощны.
Ведущий метеоэксперт центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщает "Царьград", что после 6:00 утра геомагнитные колебания начали постепенно снижаться. К 10:00 магнитная буря была классифицирована как слабая, класса G1.
Тем не менее ситуация остаётся напряжённой. По информации Лаборатории солнечной астрономии, корональная дыра продолжает стремительно расширяться.
Учёные прогнозируют, что в течение ближайших двух суток Земля останется в зоне воздействия солнечной активности. Ожидается возбуждённая магнитосфера, что может сказаться как на самочувствии метеозависимых людей, так и на работе спутниковой и радиосвязи.
Магнитные бури подобного характера нередко сопровождаются северными сияниями и могут вызывать сбои в работе навигационных систем и энергосетей.
Учитывая масштаб и скорость роста корональной дыры, специалисты рекомендуют следить за обновлениями прогноза космической погоды.
Геомагни́тная бу́ря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
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