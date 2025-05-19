Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про лимонад: этот старинный напиток из детства спасёт от летней жары
Пассажирские вагоны СССР: комфорт и функциональность на протяжении десятилетий
Ну ты звони, хоть иногда: Трамп попросил Путина чаще говорить с ним
Глаза горят, мозг кипит — а выключить ноутбук нельзя? Этот метод поможет
Перезагрузка большой игры: Путин и Трамп запустили изменение Америки и России
Звонок для мира: Трамп заявил о прекрасных договоренностях с Путиным
Хотите хрустящие огурцы без хлопот? Начинайте с этих добавок в землю
Красивое, но опасное: почему диффенбахию лучше не заводить
Колорит и ужас одновременно: блогер побывал в самом преступном районе Бухареста и поделился впечатлениями

Когда Вселенная была меньше миллиметра, она уже варила тьму: новая теория о рождении материи

2:01
Наука

Учёные из Дартмутского колледжа выдвинули новую, интригующую гипотезу: тёмная материя — это замороженные следы частиц, которые в первые мгновения после Большого взрыва двигались со скоростью света.

исследование темной энергии, скопление Форнакс
Фото: commons.wikimedia by UCL Mathematical & Physical Sciences, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
исследование темной энергии, скопление Форнакс

Эти частицы, не имевшие массы, заполнили молодую Вселенную. В результате частых столкновений они начали охлаждаться, теряя скорость и, в процессе, приобретая массу — именно такую, которая необходима для формирования гравитационных структур.

Традиционные модели распределения массы во Вселенной не объясняют, почему галактики вращаются быстрее, чем должны. Это несоответствие указывает на наличие невидимой, "тёмной" материи. Хотя её существование подтверждается косвенно, ни один эксперимент пока не смог её напрямую зафиксировать.

Исследователи Гуанмин Лян и Роберт Колдуэлл опираются на квантовую физику, в частности на модель Намбу — Йоны-Ласинио. Эта теория аналогична поведению электронов в сверхпроводниках: фермионы Дирака могут объединяться, формируя новую форму материи.

Такое объединение в условиях крайней плотности и энергии ранней Вселенной могло привести к преобразованию энергии в массу — фундаментальному механизму рождения тёмной материи.

13,7 миллиарда лет назад, когда Вселенная была меньше миллиметра, происходили интенсивные квантовые процессы. В этом "космическом котле" частицы непрерывно взаимодействовали, создавая основу для будущих звёзд, планет и, возможно, для тёмной материи.

Новизна теории в том, что её можно проверить: данные космического микроволнового фона могут содержать следы этих процессов. Таким образом, учёные получают не просто идею, а проверяемую модель, которая способна пролить свет на одну из главных тайн современной космологии.

Уточнения

Дира́ковский фермио́н или фермио́н Дира́ка, — это фермион, который не является собственной античастицей. Назван в честь Поля Дирака.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле
Авто
Один лишний миллиметр — и вы попали: правда о моторном масле Аудио 
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Российский шоу-бизнес
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию Аудио 
Популярное
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры

Старые серванты, аудиокассеты и кружевные занавески становятся настоящими модными находками. Как то, что считалось мусором, превращается в тренды 2025 года?

Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Илья Резник раскрыл имена самых благодарных артистов на российской эстраде
Мы не готовы: Солнце запустило таймер апокалипсиса
Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить
Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская Признавая Россию мировым игроком, арабские лидеры едут на первый саммит в Москву Любовь Степушова Шахматная партия глобального масштаба: Трамп и Путин готовятся сыграть в мир во всём мире Дмитрий Плотников
Усман Дембеле исключен из списка претендентов на Золотой мяч
Юрий Лоза разразился критикой: юбилейный концерт Успенской превратился в какофонию
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Посыпал грядку — и луковица как кулак: рецепт, который передают из поколения в поколение
Последние материалы
Ну ты звони, хоть иногда: Трамп попросил Путина чаще говорить с ним
Звонок для мира: Трамп заявил о прекрасных договоренностях с Путиным
Когда Вселенная была меньше миллиметра, она уже варила тьму: новая теория о рождении материи
Хотите хрустящие огурцы без хлопот? Начинайте с этих добавок в землю
Красивое, но опасное: почему диффенбахию лучше не заводить
Колорит и ужас одновременно: блогер побывал в самом преступном районе Бухареста и поделился впечатлениями
Дружеская беседа: ни Путин, ни Трамп не хотели заканчивать звонок
Урал — советский монстр бездорожья: история легендарного грузовика
Без кипячения и скобления: простой способ избавиться от накипи в чайнике за 5 минут
Собчак вышла на красную дорожку в Каннах в смирительной рубашке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.