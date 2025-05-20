Квантовый компьютер показал: гибель мира может начаться изнутри

Может ли Вселенная быть на грани исчезновения прямо сейчас — просто потому, что законы физики больше не выдержат?
Около полувека назад физики выдвинули пугающую гипотезу: наша Вселенная может находиться не в стабильном состоянии, а в так называемом ложном вакууме — энергетическом плато, которое лишь кажется устойчивым.
В любой момент может произойти переход в истинный вакуум, и тогда изменится буквально всё: законы физики, структура материи, само существование.
Считается, что похожий переход уже имел место — во времена Большого взрыва. Тогда из нестабильного состояния родилась наша Вселенная. Сегодня учёные пытаются понять, что произойдёт, если этот процесс повторится.
Международная группа физиков смоделировала процесс перехода из ложного вакуума в истинный, используя необычный инструмент — квантовый отжигатель. Это специализированный квантовый компьютер на 5564 кубита от компании D-Wave Quantum Inc., предназначенный для поиска наилучших решений в запутанных задачах.
Учёные представляют вакуум как кипящую среду, где возникают и взаимодействуют пузырьки истинного вакуума — как капли воды в переохлаждённом паре. Эти пузырьки способны расширяться, сливаться и запускать каскадный процесс распада ложного вакуума.
"Мы наблюдали сложную динамику формирования и роста пузырьков, — отмечают авторы. — Мелкие пузыри способны влиять на развитие более крупных, ускоряя или замедляя их рост."
Квантовый отжигатель позволил в реальном времени наблюдать за "поведением" пузырьков. Выяснилось: процесс далеко не линейный. Он включает сложные взаимодействия и множество нестабильных состояний, которые не поддаются классическому моделированию.
Эти данные помогут глубже понять не только будущее Вселенной, но и природу фазовых переходов и неравновесных квантовых систем.
Несмотря на пугающий сценарий, учёные успокаивают: вероятность неминуемой гибели Вселенной крайне мала — если это вообще возможно, то лишь спустя миллионы лет.
Однако сама возможность такой судьбы и методы, которые позволяют её смоделировать, открывают новые горизонты для исследований. Это — шаг к пониманию того, что может скрываться за пределами привычной нам физики.
Вселе́нная (от словообразовательной кальки с греч. οικουμένε "ойкумена", "обитаемое, освоенное людьми пространство" — всеобъемлющее понятие в эпоху представлений о Земле как о середине мира) — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.
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