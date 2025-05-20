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Квантовый компьютер показал: гибель мира может начаться изнутри

2:39
Наука

Может ли Вселенная быть на грани исчезновения прямо сейчас — просто потому, что законы физики больше не выдержат?

Квантовый компьютер IBM Quantum System One
Фото: Flickr by IBM Research, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Квантовый компьютер IBM Quantum System One

Около полувека назад физики выдвинули пугающую гипотезу: наша Вселенная может находиться не в стабильном состоянии, а в так называемом ложном вакууме — энергетическом плато, которое лишь кажется устойчивым.

В любой момент может произойти переход в истинный вакуум, и тогда изменится буквально всё: законы физики, структура материи, само существование.

Модель, вдохновлённая Большим взрывом

Считается, что похожий переход уже имел место — во времена Большого взрыва. Тогда из нестабильного состояния родилась наша Вселенная. Сегодня учёные пытаются понять, что произойдёт, если этот процесс повторится.

Международная группа физиков смоделировала процесс перехода из ложного вакуума в истинный, используя необычный инструмент — квантовый отжигатель. Это специализированный квантовый компьютер на 5564 кубита от компании D-Wave Quantum Inc., предназначенный для поиска наилучших решений в запутанных задачах.

Как пузыри могут поглотить Вселенную

Учёные представляют вакуум как кипящую среду, где возникают и взаимодействуют пузырьки истинного вакуума — как капли воды в переохлаждённом паре. Эти пузырьки способны расширяться, сливаться и запускать каскадный процесс распада ложного вакуума.

"Мы наблюдали сложную динамику формирования и роста пузырьков, — отмечают авторы. — Мелкие пузыри способны влиять на развитие более крупных, ускоряя или замедляя их рост."

Что показал квантовый эксперимент

Квантовый отжигатель позволил в реальном времени наблюдать за "поведением" пузырьков. Выяснилось: процесс далеко не линейный. Он включает сложные взаимодействия и множество нестабильных состояний, которые не поддаются классическому моделированию.

Эти данные помогут глубже понять не только будущее Вселенной, но и природу фазовых переходов и неравновесных квантовых систем.

Долгожданный прорыв

Несмотря на пугающий сценарий, учёные успокаивают: вероятность неминуемой гибели Вселенной крайне мала — если это вообще возможно, то лишь спустя миллионы лет.

Однако сама возможность такой судьбы и методы, которые позволяют её смоделировать, открывают новые горизонты для исследований. Это — шаг к пониманию того, что может скрываться за пределами привычной нам физики.

Уточнения

Вселе́нная (от словообразовательной кальки с греч. οικουμένε "ойкумена", "обитаемое, освоенное людьми пространство" — всеобъемлющее понятие в эпоху представлений о Земле как о середине мира) — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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