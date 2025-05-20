На дне моря нашли след частицы, которая может изменить представление о космосе

2:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Мириады частиц проходят сквозь нас каждую секунду — и мы этого даже не замечаем. Речь о нейтрино — почти невидимых посланниках из глубин Вселенной. Они несут информацию о самых экстремальных событиях в космосе, но поймать их — задача сродни чуду.

Фото: http://www.hep.princeton.edu/~meyers/boone_pub/pss_install.html by Fred Ullrich of w:Fermilab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ нейтрино детектор

Глубже некуда: телескоп на дне Средиземного моря

Чтобы заметить хотя бы одну такую частицу, учёные строят гигантские установки под землёй и в воде. Один из таких телескопов — KM3NeT — расположился на глубине более двух километров в Средиземном море. Он улавливает слабое голубоватое свечение, возникающее, когда нейтрино сталкивается с веществом и рождает фотон. Это и есть ключ к разгадке их происхождения.

Необычный сигнал: рекорд побит

Нейтринный детектор ARCA, часть проекта KM3NeT, зарегистрировал событие, которое удивило даже опытных физиков. Почти горизонтально сквозь толщу воды пронеслось нейтрино с колоссальной энергией — 120 петаэлектронвольт. Предыдущие рекорды, зафиксированные IceCube в Антарктиде и обсерваторией Pierre Auger в Аргентине, остались далеко позади.

Энергия частицы, обозначенной как KM3-230213A, в десять раз превышает предыдущие пределы.

Откуда оно прилетело

Судя по траектории, это нейтрино пришло не из атмосферы Земли. Угол его входа слишком маловероятен для атмосферных частиц. Вероятнее всего, оно прибыло из дальнего космоса — оттуда, где рождаются звёзды и гибнут чёрные дыры. Источник пока не найден, но поиски продолжаются, несмотря на неопределённость траектории.

Новый уровень науки

Удивительно, что ARCA работает всего на 10% своей мощности. Тем не менее, телескоп уже доказал свою эффективность. Это даёт надежду на то, что в будущем он станет настоящим проводником в неизведанные уголки Вселенной.

Уточнения

Нейтри́но (итал. neutrino - нейтрончик, уменьшительное от neutrone - нейтрон) — общее название нейтральных фундаментальных частиц с полуцелым спином, участвующих только в слабом и гравитационном взаимодействиях и относящихся к классу лептонов.

