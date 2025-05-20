На дне моря нашли след частицы, которая может изменить представление о космосе

Мириады частиц проходят сквозь нас каждую секунду — и мы этого даже не замечаем. Речь о нейтрино — почти невидимых посланниках из глубин Вселенной. Они несут информацию о самых экстремальных событиях в космосе, но поймать их — задача сродни чуду.
Чтобы заметить хотя бы одну такую частицу, учёные строят гигантские установки под землёй и в воде. Один из таких телескопов — KM3NeT — расположился на глубине более двух километров в Средиземном море. Он улавливает слабое голубоватое свечение, возникающее, когда нейтрино сталкивается с веществом и рождает фотон. Это и есть ключ к разгадке их происхождения.
Нейтринный детектор ARCA, часть проекта KM3NeT, зарегистрировал событие, которое удивило даже опытных физиков. Почти горизонтально сквозь толщу воды пронеслось нейтрино с колоссальной энергией — 120 петаэлектронвольт. Предыдущие рекорды, зафиксированные IceCube в Антарктиде и обсерваторией Pierre Auger в Аргентине, остались далеко позади.
Энергия частицы, обозначенной как KM3-230213A, в десять раз превышает предыдущие пределы.
Судя по траектории, это нейтрино пришло не из атмосферы Земли. Угол его входа слишком маловероятен для атмосферных частиц. Вероятнее всего, оно прибыло из дальнего космоса — оттуда, где рождаются звёзды и гибнут чёрные дыры. Источник пока не найден, но поиски продолжаются, несмотря на неопределённость траектории.
Удивительно, что ARCA работает всего на 10% своей мощности. Тем не менее, телескоп уже доказал свою эффективность. Это даёт надежду на то, что в будущем он станет настоящим проводником в неизведанные уголки Вселенной.
Нейтри́но (итал. neutrino - нейтрончик, уменьшительное от neutrone - нейтрон) — общее название нейтральных фундаментальных частиц с полуцелым спином, участвующих только в слабом и гравитационном взаимодействиях и относящихся к классу лептонов.
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