Топологический обман: как висмут заставил всех поверить в невозможное

В течение двух десятилетий научное сообщество не могло договориться: является ли висмут топологическим материалом или нет? Поверхность этого вещества демонстрировала характерное поведение, но расчеты постоянно входили в противоречие с экспериментами.
Топологические материалы — это вещества, у которых поверхность прекрасно проводит электричество, в то время как их объем остается изолятором. Такая структура устойчива к примесям и дефектам, что делает материалы особенно интересными для квантовых вычислений и спинтроники.
Эксперименты показывали, что висмут ведет себя как топологический материал. Но расчеты этого не подтверждали. Научная путаница нарастала, пока физик из Университета Кобе, Фусэя Юки, не предложил совершенно новое объяснение.
"Среди множества свойств висмута я первым обнаружил, что кристаллическая структура этого вещества спонтанно меняется из-за релаксации у поверхности. Это заставило меня задуматься: может ли это влиять на топологическую природу материала?" — отметил Фусэя.
Юки с командой провели моделирование, учитывающее структурные изменения у поверхности кристалла. Оказалось, что именно эти изменения создают иллюзию топологического поведения. В глубине же материала таких свойств не наблюдается.
До этого считалось, что свойства поверхности отражают свойства объема (bulk-edge correspondence). Но новое исследование доказывает: это не всегда так. Нарушение этого принципа может быть связано с явлением, которое ученые назвали "топологической блокировкой" (topological blocking).
Важно, что открытие касается не только висмута. Эффект "топологической блокировки" может проявляться и в других материалах, что требует пересмотра существующих критериев топологичности.
Спинтроника (спиновая электроника) — область науки и техники, занимающаяся созданием, исследованием и применением электронных приборов (электроника), в которых спин электрона наравне с его зарядом используется для получения, обработки и передачи информации.
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