Топологический обман: как висмут заставил всех поверить в невозможное

2:15 Your browser does not support the audio element. Наука

В течение двух десятилетий научное сообщество не могло договориться: является ли висмут топологическим материалом или нет? Поверхность этого вещества демонстрировала характерное поведение, но расчеты постоянно входили в противоречие с экспериментами.

Фото: commons.wikimedia.org by Nevit Dilmen (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Висмут

Что такое топологические материалы и почему это важно

Топологические материалы — это вещества, у которых поверхность прекрасно проводит электричество, в то время как их объем остается изолятором. Такая структура устойчива к примесям и дефектам, что делает материалы особенно интересными для квантовых вычислений и спинтроники.

Загадка висмута: видимость против сути

Эксперименты показывали, что висмут ведет себя как топологический материал. Но расчеты этого не подтверждали. Научная путаница нарастала, пока физик из Университета Кобе, Фусэя Юки, не предложил совершенно новое объяснение.

"Среди множества свойств висмута я первым обнаружил, что кристаллическая структура этого вещества спонтанно меняется из-за релаксации у поверхности. Это заставило меня задуматься: может ли это влиять на топологическую природу материала?" — отметил Фусэя.

Поверхность обманывает: эффект "топологической блокировки"

Юки с командой провели моделирование, учитывающее структурные изменения у поверхности кристалла. Оказалось, что именно эти изменения создают иллюзию топологического поведения. В глубине же материала таких свойств не наблюдается.

Нарушение принципа "объём — граница"

До этого считалось, что свойства поверхности отражают свойства объема (bulk-edge correspondence). Но новое исследование доказывает: это не всегда так. Нарушение этого принципа может быть связано с явлением, которое ученые назвали "топологической блокировкой" (topological blocking).

Пересматривать придется не только висмут

Важно, что открытие касается не только висмута. Эффект "топологической блокировки" может проявляться и в других материалах, что требует пересмотра существующих критериев топологичности.

Уточнения

Спинтроника (спиновая электроника) — область науки и техники, занимающаяся созданием, исследованием и применением электронных приборов (электроника), в которых спин электрона наравне с его зарядом используется для получения, обработки и передачи информации.

